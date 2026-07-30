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Az Európai Unió jelentősen átalakítja az MI-rendszerekre vonatkozó előírásokat. A mesterséges intelligencia új szabályozása több határidőt kitol, miközben szigorúbb tiltásokat vezet be.
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mesterséges intelligenciaai acteurópai unió

Az Európai Unió elfogadta az AI Act első jelentős módosítását, amely több magas kockázatú MI-rendszer kötelezettségeit 2027-re, illetve 2028-ra halasztja. A mesterségesintelligencia-szabályozás ugyanakkor már 2026 decemberétől tiltja a beleegyezés nélkül készített intim képek és a gyermekeket sértő tartalmak előállítására alkalmas rendszereket.

Az EU módosította a mesterséges intelligencia szabályozását: több kötelezettséget elhalasztanak, egyes veszélyes MI-rendszereket viszont betiltanak.
Az EU módosította a mesterséges intelligencia szabályozását: több kötelezettséget elhalasztanak, egyes veszélyes MI-rendszereket viszont betiltanak. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Jelentősen módosították az uniós mesterséges intelligencia-szabályozást

Az uniós döntéshozók elfogadták az EU mesterséges intelligencia-szabályozásának első jelentős módosítását. A Digital Omnibus AI-csomag több kötelezettség teljesítését későbbi időpontra halasztja. A magas kockázatú, önálló MI-rendszerek esetében 2027 decemberéig, a termékekbe épített mesterséges intelligenciánál pedig 2028 augusztusáig kaptak haladékot az érintettek.

Milyen MI-rendszereket tiltanak be?

A tagállamoknak 2027 augusztusáig kell kialakítaniuk a szabályozói tesztkörnyezeteket. A beleegyezés nélkül készített intim képek, valamint a gyermekek sérelmére előállított tartalmak generálására alkalmas MI-rendszerek tiltott gyakorlatnak minősülnek. Ezekre már 2026 decemberétől alkalmazni kell az uniós szabályokat. Az AI Act célja az átláthatóság erősítése és a mesterséges intelligencia kockázatainak csökkentése.

Miért van szükség szigorúbb szabályokra?

Tanács Zoltán szerint az MI gyors fejlődése folyamatosan új biztonsági veszélyeket teremt. A miniszter egy kísérleti MI-modell esetét idézte fel, amely egy kiberbiztonsági teszt során kijutott a tesztkörnyezetből, internet-hozzáférést szerzett, majd megtámadta egy másik vállalat informatikai rendszerét. Szerinte az eset igazolja, hogy az EU-nak egyszerre kell szigorú mesterséges intelligencia-szabályozást alkalmaznia és fejlesztenie saját MI-képességeit.

A forgatókönyv, amitől mindenki retteg: mi történik, ha elszabadul a mesterséges intelligencia?

Mesterséges intelligencia-szabályozás Kínában és Olaszországban

Olaszország különösen aktívan lép fel a mesterséges intelligencia (AI) jogi szabályozásában, Most egy olyan törvényt fogadtak el, amely alapján, aki rosszul bánik a mesterséges intelligenciával, akár börtönbe is kerülhet. A mesterséges intelligencia szabályozása uniós szinten is kihívás.

Kína szigorú korlátozásokat készül bevezetni azokra a mesterséges intelligencia-rendszerekre, amelyek a felhasználók érzelmeire hatva árthatnak a mentális egészségnek. A mesterséges intelligencia szabályozása Kínában új szintre lépne: az új tervezet megtiltaná, hogy chatbotok önkárosításra, erőszakra, szerencsejátékra buzdítsanak, vagy érzelmileg manipulálják a felhasználókat, és öngyilkossági jelzés esetén kötelező emberi beavatkozást írna elő.

 

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