Tűz a barcelonai metróalagútban, kiürítették az állomásokat, több tucat utas megsérült – videók

Hétfő délután, nem sokkal 17:45 után keletkezett tűz az L1-es metró vonalának felsővezetékén Spanyolországban, Barcelonában, a Glòries és az El Clot állomások között. A tűz és a füst miatt a két állomást kiürítették, miközben egy szerelvény az alagútban rekedt a két megálló között.
Egy utas elmondása szerint a metró hirtelen megállt, füstszagot éreztek, majd látták, hogy a füst beáramlik a kocsiba.
Az utasok szerint a füst gyorsan beterítette az egész szerelvényt, és alig lehetett látni, a mobiltelefonjuk fényét használva nyitották ki a vészkijárati ajtókat, majd a sínekre lépve mintegy 200 métert gyalogoltak az alagútban, hogy eljussanak a peronig.
Az állomáson már a mentők várták őket – írja az Ara.cat.
Többen megsérültek a metrótűzben
A mentőszolgálat összesen 136 embert vizsgált meg, közülük 129-en könnyebben sérültek, heten pedig közepesen súlyos állapotba kerültek. Összesen 39 embert vittek különböző barcelonai kórházakba és sürgősségi központokba, többen füstmérgezés miatt oxigénkezelést kaptak.
A tűzoltóknak végül sikerült eloltaniuk a tüzet, ezt követően kiszellőztették az alagutat, és megkezdték a meghibásodott szerelvény eltávolítását.
Az első vizsgálatok szerint a tüzet feltehetően az alagút burkolatának egy leszakadt eleme okozhatta, de a pontos okot még vizsgálják.
Az tűzeset miatt az L1-es metróvonal központi szakaszán leállt a közlekedés, pótlóbuszok szállították az utasokat, és több autóbuszjárat útvonalát is módosítani kellett. Kedden hajnalra állt helyre a metróközlekedés.
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