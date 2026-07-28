Tűz a barcelonai metróalagútban, kiürítették az állomásokat, több tucat utas megsérült – videók

Hétfő délután, nem sokkal 17:45 után keletkezett tűz az L1-es metró vonalának felsővezetékén Spanyolországban, Barcelonában, a Glòries és az El Clot állomások között. A tűz és a füst miatt a két állomást kiürítették, miközben egy szerelvény az alagútban rekedt a két megálló között.

Óriási tűz a barcelonai metróban

Fotó: Twitter/X

Egy utas elmondása szerint a metró hirtelen megállt, füstszagot éreztek, majd látták, hogy a füst beáramlik a kocsiba.

Az utasok szerint a füst gyorsan beterítette az egész szerelvényt, és alig lehetett látni, a mobiltelefonjuk fényét használva nyitották ki a vészkijárati ajtókat, majd a sínekre lépve mintegy 200 métert gyalogoltak az alagútban, hogy eljussanak a peronig.

Az állomáson már a mentők várták őket – írja az Ara.cat.

Többen megsérültek a metrótűzben

A mentőszolgálat összesen 136 embert vizsgált meg, közülük 129-en könnyebben sérültek, heten pedig közepesen súlyos állapotba kerültek. Összesen 39 embert vittek különböző barcelonai kórházakba és sürgősségi központokba, többen füstmérgezés miatt oxigénkezelést kaptak.

🔴 #AHORA | Al menos 39 personas fueron hospitalizadas y más de 130 atendidas tras inhalar humo por un incendio en varias estaciones del metro de Barcelona, España. Las autoridades locales confirmaron que no se registraron heridos de gravedad. pic.twitter.com/xNEGRWGQOH — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 27, 2026

A tűzoltóknak végül sikerült eloltaniuk a tüzet, ezt követően kiszellőztették az alagutat, és megkezdték a meghibásodott szerelvény eltávolítását.

Az első vizsgálatok szerint a tüzet feltehetően az alagút burkolatának egy leszakadt eleme okozhatta, de a pontos okot még vizsgálják.

Barcelona Metro avui

Incendi entre Navas i Clot, els passatgers respirant fums tòxics al cremarse la funda de la catenària pic.twitter.com/y3vjlIyuim — Miquelet de Grus (@MiqueletAB) July 27, 2026

Az tűzeset miatt az L1-es metróvonal központi szakaszán leállt a közlekedés, pótlóbuszok szállították az utasokat, és több autóbuszjárat útvonalát is módosítani kellett. Kedden hajnalra állt helyre a metróközlekedés.

Dráma a Kálvin téren: 4 éves kisfia szeme láttára esett össze holtan egy édesapa a metrónál

Élet-halál harc a Kálvin téri metrónál: perceken múlt egy édesapa élete, aki 4 éves kisfia mellett esett össze a peronon. A járókelők azonnali segítsége és a mentősök kitartó munkája végül csodát tett – hosszas küzdelem után sikerült visszahozni a férfit az életbe.