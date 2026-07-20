Meztelenül szörfözött egy mozgó tehervonat tetején – humorral jelentette be a rendőrség a letartóztatását

Anyaszült meztelenül utazott egy mozgó tehervonat tetején egy arizonai férfi Colorado államban, miután a gyanú szerint betört a mozdonyba. A bizarr jelenetet több szemtanú is végignézte, a rendőrség pedig egy humoros Facebook-bejegyzéssel számolt be a letartóztatásáról.

Döbbenten nézték a szemtanúk: meztelen férfi utazott egy mozgó mozdony tetején (a kép illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Betörte a mozdony ablakát, majd felmászott a tetőre

A New York Post beszámolója szerint a férfi betörte a Union Pacific mozdonyának egyik ablakát, és ezen keresztül jutott be a vezetőfülkébe. Ezután – miközben a szerelvény már haladt – felmászott a tetőre, ahol Ádám-kosztümben „szörfözött”.

A bizarr mutatványnak több döbbent szemtanúja is volt, mielőtt a rendőrök véget vetettek az akciónak. Ballance ellen több bűncselekmény és szabálysértés gyanúja miatt folyik eljárás, a részletes vádpontokat azonban egyelőre nem ismertették.

A hatóságok azt sem közölték, mi vezetett az incidenshez, illetve hogy a mozdony személyzetéből megsérült-e valaki.

A rendőrség sem hagyta ki a poént

A letartóztatás után a seriffhivatal közzétette a férfi rabosítási fotóját, amelyhez szokatlanul humoros hangvételű Facebook-bejegyzést írt.

Akiknek tegnap volt szerencsétlenségük látni ezt az urat meztelenül szörfözni egy mozgó mozdony tetején, szeretnénk megnyugtatni őket: bűncselekmény és szabálysértés miatt letartóztattuk

– fogalmaztak.

A rendőrök azt is elárulták, hogy a férfi a kihallgatás során azt mondta, szereti a vodkát, a sört és a bendzsózást.

Daniel kifejezte rajongását a vodka, a sör és a bendzsó iránt. Sajnos kénytelenek voltunk elszakítani ezektől a kedvenc időtöltéseitől – és a vonatozástól is

– írta tréfásan a seriffhivatal.

Ballance jelenleg a Sedgwick megyei börtönben van, az ügyben pedig folytatódik a nyomozás.