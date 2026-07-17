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ukrajna

298 ember halt meg, amikor lelőtték a Malaysia Airlines utasszállítóját Ukrajna felett

1 órája
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Tizenkét évvel ezelőtt, 2014. július 17-én lelőtték a Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállítóját Ukrajna keleti része felett. Az MH17 járat tragédiájában 298 ember vesztette életét, miután a nemzetközi vizsgálatok szerint a Boeing 777-es repülőgépet egy orosz gyártmányú Buk rakétával semmisítették meg. A katasztrófa máig az egyik legsúlyosabb civil légiközlekedési tragédia, amelynek felelősségi kérdései évekkel később is nemzetközi vitákat váltanak ki.
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ukrajnaamszterdammalaysia airlinesoroszország

Tíz éve, 2014. július 17-én következett be a polgári repülés egyik legsúlyosabb tragédiája, amikor a Malaysia Airlines MH17-es járata Kelet-Ukrajna felett lezuhant. A fedélzeten tartózkodó 298 ember életét vesztette, a nemzetközi vizsgálatok pedig arra jutottak, hogy a Boeing 777-es utasszállítót egy orosz gyártmányú Buk légvédelmi rakétával lőtték le.

MH17: 12 éve lőtték le a Malaysia Airlines utasszállítóját Ukrajna felett
MH17: 12 éve lőtték le a Malaysia Airlines utasszállítóját Ukrajna felett Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

Amszterdamból Kuala Lumpurba tartott a járat

A Malaysia Airlines MH17-es járata egy menetrend szerinti repülőjárat volt Amszterdam és Kuala Lumpur között. A Boeing 777-200-as típusú repülőgép 2014. július 17-én délelőtt szállt fel a holland Schiphol repülőtérről, fedélzetén 283 utassal és 15 fős személyzettel.

A gépen több mint tíz ország állampolgárai utaztak, a legtöbben hollandok voltak. Az áldozatok között volt Joep Lange neves holland kutató is, aki egy melbourne-i AIDS-konferenciára tartott.

A repülési útvonal Kelet-Ukrajna felett vezetett át, ahol akkoriban az ukrán kormányerők és az oroszbarát szakadárok között fegyveres konfliktus zajlott. A gép mintegy 10 ezer méteres magasságban repült, amely megfelelt az ukrán hatóságok által meghatározott előírásoknak.

A kapcsolat a repülőgép és a légiforgalmi irányítás között 13 óra 20 perc körül szakadt meg. A járat eltűnt a radarképernyőkről, miután a szemtanúk egy nagy erejű robbanásról számoltak be.

Rakéta találta el a Boeing 777-est

A repülőgép roncsai több mint 50 négyzetkilométeres területen szóródtak szét a kelet-ukrajnai Hrabove település környékén, az oroszbarát szeparatisták ellenőrzése alatt álló térségben.

A vizsgálatok során kizárták a műszaki hibát, a rossz időjárást, a pilótahibát és a fedélzeti robbanás lehetőségét is. A nemzetközi szakértők arra jutottak, hogy a repülőgépet egy Buk típusú, orosz gyártmányú légvédelmi rendszerből kilőtt rakéta semmisítette meg.

A rakéta nem közvetlenül találta el a gépet: a robbanófej a pilótafülke közelében robbant fel, és több száz repeszt szórt a repülőgépbe. A becsapódás azonnal megölte a személyzetet a gép első részében, majd a repülőgép darabokra szakadt és lezuhant.

Hosszú vizsgálat után született ítélet

A tragédia után az ukrán hatóságok olyan lehallgatott beszélgetéseket hoztak nyilvánosságra, amelyek szerint oroszbarát fegyveresek beszéltek egy repülőgép lelövéséről. A szeparatisták és Oroszország tagadták a felelősséget, és több alternatív magyarázatot is felvetettek.

A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport később arra jutott, hogy a rakétarendszert Oroszországból szállították a kelet-ukrajnai területre, majd a támadás után visszavitték Oroszországba.

2019-ben a holland ügyészség négy személy ellen emelt vádat az MH17-es járat lelövése miatt. A vádlottak között három orosz és egy ukrán állampolgár szerepelt. A legismertebb közülük Igor Girkin, az oroszbarát erők egykori parancsnoka volt.

A picture taken on July 18, 2014 shows the wreckages of the Malaysia Airlines jet carrying 298 people from Amsterdam to Kuala Lumpur a day after it crashed, near the town of Shaktarsk, in rebel-held east Ukraine. Pro-Russian separatists in the region and officials in Kiev blamed each other for the crash, after the plane was apparently hit by a surface-to-air missile. All 298 people on board Flight MH17 died when the plane crashed. Rescue workers at the crash site said that they had found one of the black boxes from the passenger liner. AFP PHOTO/DOMINIQUE FAGET (Photo by DOMINIQUE FAGET / AFP)
Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

A holland bíróság 2022 novemberében bűnösnek mondta ki Girkint és két társát emberölés miatt, és megállapította, hogy a repülőgépet megsemmisítő rakéta Oroszországból származott, valamint orosz ellenőrzés alatt álló területről indították.

Nemzetközi szervezetek is Oroszország felelősségét állapították meg

2025-ben a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) is arra jutott, hogy Oroszország felelős az MH17-es járat megsemmisítéséért. A döntést Ausztrália és Hollandia kezdeményezésére indított eljárásban hozták meg.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szintén hasonló következtetésre jutott egy, az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó vizsgálat során. A Kreml mindkét döntést elutasította.

A Malaysia Airlines MH17-es járatának tragédiája azóta is a modern kori légiközlekedés egyik legsúlyosabb katasztrófájaként szerepel. A 298 áldozat emléke mellett az ügy máig a nemzetközi jog, a felelősségre vonás és a háborús konfliktusok egyik legfontosabb példája.

 

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