298 ember halt meg, amikor lelőtték a Malaysia Airlines utasszállítóját Ukrajna felett

Tíz éve, 2014. július 17-én következett be a polgári repülés egyik legsúlyosabb tragédiája, amikor a Malaysia Airlines MH17-es járata Kelet-Ukrajna felett lezuhant. A fedélzeten tartózkodó 298 ember életét vesztette, a nemzetközi vizsgálatok pedig arra jutottak, hogy a Boeing 777-es utasszállítót egy orosz gyártmányú Buk légvédelmi rakétával lőtték le.

MH17: 12 éve lőtték le a Malaysia Airlines utasszállítóját Ukrajna felett Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

Amszterdamból Kuala Lumpurba tartott a járat

A Malaysia Airlines MH17-es járata egy menetrend szerinti repülőjárat volt Amszterdam és Kuala Lumpur között. A Boeing 777-200-as típusú repülőgép 2014. július 17-én délelőtt szállt fel a holland Schiphol repülőtérről, fedélzetén 283 utassal és 15 fős személyzettel.

A gépen több mint tíz ország állampolgárai utaztak, a legtöbben hollandok voltak. Az áldozatok között volt Joep Lange neves holland kutató is, aki egy melbourne-i AIDS-konferenciára tartott.

A repülési útvonal Kelet-Ukrajna felett vezetett át, ahol akkoriban az ukrán kormányerők és az oroszbarát szakadárok között fegyveres konfliktus zajlott. A gép mintegy 10 ezer méteres magasságban repült, amely megfelelt az ukrán hatóságok által meghatározott előírásoknak.

A kapcsolat a repülőgép és a légiforgalmi irányítás között 13 óra 20 perc körül szakadt meg. A járat eltűnt a radarképernyőkről, miután a szemtanúk egy nagy erejű robbanásról számoltak be.

Rakéta találta el a Boeing 777-est

A repülőgép roncsai több mint 50 négyzetkilométeres területen szóródtak szét a kelet-ukrajnai Hrabove település környékén, az oroszbarát szeparatisták ellenőrzése alatt álló térségben.

A vizsgálatok során kizárták a műszaki hibát, a rossz időjárást, a pilótahibát és a fedélzeti robbanás lehetőségét is. A nemzetközi szakértők arra jutottak, hogy a repülőgépet egy Buk típusú, orosz gyártmányú légvédelmi rendszerből kilőtt rakéta semmisítette meg.

A rakéta nem közvetlenül találta el a gépet: a robbanófej a pilótafülke közelében robbant fel, és több száz repeszt szórt a repülőgépbe. A becsapódás azonnal megölte a személyzetet a gép első részében, majd a repülőgép darabokra szakadt és lezuhant.