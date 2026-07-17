298 ember halt meg, amikor lelőtték a Malaysia Airlines utasszállítóját Ukrajna felett

Tíz éve, 2014. július 17-én következett be a polgári repülés egyik legsúlyosabb tragédiája, amikor a Malaysia Airlines MH17-es járata Kelet-Ukrajna felett lezuhant. A fedélzeten tartózkodó 298 ember életét vesztette, a nemzetközi vizsgálatok pedig arra jutottak, hogy a Boeing 777-es utasszállítót egy orosz gyártmányú Buk légvédelmi rakétával lőtték le.
Amszterdamból Kuala Lumpurba tartott a járat
A Malaysia Airlines MH17-es járata egy menetrend szerinti repülőjárat volt Amszterdam és Kuala Lumpur között. A Boeing 777-200-as típusú repülőgép 2014. július 17-én délelőtt szállt fel a holland Schiphol repülőtérről, fedélzetén 283 utassal és 15 fős személyzettel.
A gépen több mint tíz ország állampolgárai utaztak, a legtöbben hollandok voltak. Az áldozatok között volt Joep Lange neves holland kutató is, aki egy melbourne-i AIDS-konferenciára tartott.
A repülési útvonal Kelet-Ukrajna felett vezetett át, ahol akkoriban az ukrán kormányerők és az oroszbarát szakadárok között fegyveres konfliktus zajlott. A gép mintegy 10 ezer méteres magasságban repült, amely megfelelt az ukrán hatóságok által meghatározott előírásoknak.
A kapcsolat a repülőgép és a légiforgalmi irányítás között 13 óra 20 perc körül szakadt meg. A járat eltűnt a radarképernyőkről, miután a szemtanúk egy nagy erejű robbanásról számoltak be.
Rakéta találta el a Boeing 777-est
A repülőgép roncsai több mint 50 négyzetkilométeres területen szóródtak szét a kelet-ukrajnai Hrabove település környékén, az oroszbarát szeparatisták ellenőrzése alatt álló térségben.
A vizsgálatok során kizárták a műszaki hibát, a rossz időjárást, a pilótahibát és a fedélzeti robbanás lehetőségét is. A nemzetközi szakértők arra jutottak, hogy a repülőgépet egy Buk típusú, orosz gyártmányú légvédelmi rendszerből kilőtt rakéta semmisítette meg.
A rakéta nem közvetlenül találta el a gépet: a robbanófej a pilótafülke közelében robbant fel, és több száz repeszt szórt a repülőgépbe. A becsapódás azonnal megölte a személyzetet a gép első részében, majd a repülőgép darabokra szakadt és lezuhant.
Hosszú vizsgálat után született ítélet
A tragédia után az ukrán hatóságok olyan lehallgatott beszélgetéseket hoztak nyilvánosságra, amelyek szerint oroszbarát fegyveresek beszéltek egy repülőgép lelövéséről. A szeparatisták és Oroszország tagadták a felelősséget, és több alternatív magyarázatot is felvetettek.
A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport később arra jutott, hogy a rakétarendszert Oroszországból szállították a kelet-ukrajnai területre, majd a támadás után visszavitték Oroszországba.
2019-ben a holland ügyészség négy személy ellen emelt vádat az MH17-es járat lelövése miatt. A vádlottak között három orosz és egy ukrán állampolgár szerepelt. A legismertebb közülük Igor Girkin, az oroszbarát erők egykori parancsnoka volt.
A holland bíróság 2022 novemberében bűnösnek mondta ki Girkint és két társát emberölés miatt, és megállapította, hogy a repülőgépet megsemmisítő rakéta Oroszországból származott, valamint orosz ellenőrzés alatt álló területről indították.
Nemzetközi szervezetek is Oroszország felelősségét állapították meg
2025-ben a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) is arra jutott, hogy Oroszország felelős az MH17-es járat megsemmisítéséért. A döntést Ausztrália és Hollandia kezdeményezésére indított eljárásban hozták meg.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága szintén hasonló következtetésre jutott egy, az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó vizsgálat során. A Kreml mindkét döntést elutasította.
A Malaysia Airlines MH17-es járatának tragédiája azóta is a modern kori légiközlekedés egyik legsúlyosabb katasztrófájaként szerepel. A 298 áldozat emléke mellett az ügy máig a nemzetközi jog, a felelősségre vonás és a háborús konfliktusok egyik legfontosabb példája.