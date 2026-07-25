Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
rovar

Börtönbe kerülhet a Michelin-csillagos séf, mert közel 50 ezer hangyát tálalt fel a vendégeknek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vendégek közösségi médiás bejegyzései buktatták le a Michelin-csillagos éttermet, ahol a hatóságok szerint éveken át hangyákat kínáltak a desszertekhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rovarséfétterem

Akár egy év börtönbüntetésre és jelentős pénzbírságra is számíthat egy Michelin-csillagos szöuli étterem tulajdonosa, mert a hatóságok szerint évek óta olyan hangyákat szolgált fel a vendégeknek, amelyek emberi fogyasztása Dél-Koreában nem engedélyezett.

Michelin-csillagos
Hangyák miatt perlik a Michelin-csillagos séfet
Fotó: Shutterstock

Súlyos vádak

A New York Post úgy tudja, hogy a dél-koreai élelmiszer-biztonsági hatóság a vendégek közösségi médiás bejegyzései és online értékelései alapján kezdett vizsgálódni. 

Többen is arról írtak, hogy a desszert tetejére hangyákat kaptak feltétként.

A tulajdonos elismerte, hogy valóban használt hangyákat az ételekhez, ám ezek nem szerepelnek a Dél-Koreában fogyasztásra engedélyezett tíz rovarfaj között. Az országban többek között a lisztkukac, a sáska, a selyemhernyó bábja és egyes tücsökfajok fogyaszthatók legálisan.

Az ügyészség szerint az étterem 2021 óta mintegy 49 ezer szárított hangyát importált és használt fel az ételekhez. A vizsgálat során az is kiderült, hogy 

a hangyák nehézfémtartalma akár 55-ször magasabb volt annál a határértéknél, amelyet más ehető rovarok esetében megengednek.

A védelem vitatja a vádat. Azt állítják, hogy a hangya csak opcionális feltét volt a desszerthez, és a vendégek csupán 60 százaléka választotta azt az ehető virágok helyett.

A bíróság várhatóan szeptemberben hoz ítéletet.

Egyre népszerűbbek a rovarok az étlapon

Miközben a szöuli étterem ügye nagy visszhangot váltott ki, világszerte folyamatosan nő az ehető rovarok piaca

Egyre több országban jelennek meg tücsöklisztből készült chipsek, fehérjeporok és más alternatív élelmiszerek, amelyeket a fenntartható táplálkozás egyik lehetséges jövőjeként tartanak számon.

A dél-koreai ügy ugyanakkor arra is rávilágít, hogy még a rovaralapú élelmiszereknél is szigorú szabályok vonatkoznak arra, pontosan mely fajok kerülhetnek a tányérra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!