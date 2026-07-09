Keresik a migránst, aki agyonvert egy nőt, miután megismerkedett vele egy Izrael-ellenes tüntetésen

Írországban egy amerikai nő brutális halála miatt keresnek egy közel-keleti férfit. Beszámolók szerint egy Izrael-ellenes tüntetésen ismerhette meg az áldozatot a migráns hátterű férfi, majd a gyanú szerint agyonverte.
Izrael-ellenes tüntetésen ismerhette meg a férfit
Egy 43 éves, New Yorkból Írországba költözött nőt találtak holtan killarney-i otthonában. Jamey Carney holttestére 13 éves lánya bukkant rá kedden délután. A beszámolók szerint a nőt agyonverték, több súlyos fejsérülést szenvedett.
A rendőrség egy 28 éves közel-keleti migránst keres, aki 2024-ben érkezett Írországba, majd menedékjogot kért. A férfi a hatóságok szerint „jelentős érdeklődésre számot tartó személy” az ügyben.
Kapcsolatban maradtak a találkozás után
A beszámolók szerint Carney másfél éve ismerte a férfit, akivel egy Izrael-ellenes, illetve palesztinpárti tüntetésen találkozhatott. A nő korábban maga is posztolt olyan videót, amelyen részt vett egy Izrael-ellenes demonstráción.
Rendőrségi források szerint a feltételezés az, hogy a nő egy háborúellenes tüntetésen ismerte meg a közel-keleti férfit, majd az elmúlt hónapokban kapcsolatban maradt vele. A gyilkosság előtti este a szomszédok állítólag hangos veszekedést hallottak a nő otthonából.
Attól tartanak, hogy elmenekült az országból a migráns férfi
A rendőrség riasztást adott ki a kikötőnél és a repülőtereken, mert attól tartanak, hogy a keresett férfi már elhagyhatta Írországot. Az egyik feltételezés szerint Killarney-ból Dublinba utazhatott, majd onnan Isztambul felé indulhatott tovább.
A hatóságok a férfi törökországi és franciaországi kapcsolatait is vizsgálják. A rendőrök biztonsági kamerák felvételei alapján próbálják rekonstruálni, ki járt Carney otthona körül a gyilkosság előtt – foglalta össze az eseményeket a New York Post.
Zavargások törtek ki a brutális dublini késelés után, most döntött a bíróság
Bűnösnek találták azt az algériai származású, ír állampolgársággal rendelkező migráns hátterű férfit, aki 2023-ban késsel támadt gyerekekre Dublin belvárosában. A brutális késelés után zavargások törtek ki az ír fővárosban, autókat gyújtottak fel és üzleteket fosztottak ki.
Ámokfutó migráns késelt New York államban
Egy ámokfutó migráns két nőt késelt halálra néhány órányi különbséggel a New York állambeli Nassau megyében, pénteken. A hatóságok a 22 éves Rony Yahir Alvarenga Riverát gyanúsítják mindkét emberöléssel, a férfit őrizetbe is vették.