Keresik a migránst, aki agyonvert egy nőt, miután megismerkedett vele egy Izrael-ellenes tüntetésen

Írországban egy amerikai nő brutális halála miatt keresnek egy közel-keleti férfit. Beszámolók szerint egy Izrael-ellenes tüntetésen ismerhette meg az áldozatot a migráns hátterű férfi, majd a gyanú szerint agyonverte.

Migránst keresnek egy brutális írországi gyilkosság után (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Izrael-ellenes tüntetésen ismerhette meg a férfit

Egy 43 éves, New Yorkból Írországba költözött nőt találtak holtan killarney-i otthonában. Jamey Carney holttestére 13 éves lánya bukkant rá kedden délután. A beszámolók szerint a nőt agyonverték, több súlyos fejsérülést szenvedett.

A rendőrség egy 28 éves közel-keleti migránst keres, aki 2024-ben érkezett Írországba, majd menedékjogot kért. A férfi a hatóságok szerint „jelentős érdeklődésre számot tartó személy” az ügyben.

Kapcsolatban maradtak a találkozás után

A beszámolók szerint Carney másfél éve ismerte a férfit, akivel egy Izrael-ellenes, illetve palesztinpárti tüntetésen találkozhatott. A nő korábban maga is posztolt olyan videót, amelyen részt vett egy Izrael-ellenes demonstráción.

Migrant sought for beating death of NY mom in Ireland met her at anti-Israel protest - and is feared to have already fled the country https://t.co/OhoTBLbgkM pic.twitter.com/at3XNRCUgp — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Rendőrségi források szerint a feltételezés az, hogy a nő egy háborúellenes tüntetésen ismerte meg a közel-keleti férfit, majd az elmúlt hónapokban kapcsolatban maradt vele. A gyilkosság előtti este a szomszédok állítólag hangos veszekedést hallottak a nő otthonából.

Attól tartanak, hogy elmenekült az országból a migráns férfi

A rendőrség riasztást adott ki a kikötőnél és a repülőtereken, mert attól tartanak, hogy a keresett férfi már elhagyhatta Írországot. Az egyik feltételezés szerint Killarney-ból Dublinba utazhatott, majd onnan Isztambul felé indulhatott tovább.

A hatóságok a férfi törökországi és franciaországi kapcsolatait is vizsgálják. A rendőrök biztonsági kamerák felvételei alapján próbálják rekonstruálni, ki járt Carney otthona körül a gyilkosság előtt – foglalta össze az eseményeket a New York Post.

Zavargások törtek ki a brutális dublini késelés után, most döntött a bíróság

Bűnösnek találták azt az algériai származású, ír állampolgársággal rendelkező migráns hátterű férfit, aki 2023-ban késsel támadt gyerekekre Dublin belvárosában. A brutális késelés után zavargások törtek ki az ír fővárosban, autókat gyújtottak fel és üzleteket fosztottak ki.