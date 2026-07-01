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migráns

Zavargások törtek ki a brutális dublini késelés után, most döntött a bíróság

1 órája
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Bűnösnek találták azt az algériai származású, ír állampolgársággal rendelkező migráns hátterű férfit, aki 2023-ban késsel támadt gyerekekre Dublin belvárosában. A brutális késelés után zavargások törtek ki az ír fővárosban, autókat gyújtottak fel és üzleteket fosztottak ki.
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migránsÍrországkéselésdublinítélet

Bűnösnek találták 2026. július 1-jén azt a migráns férfit, aki 2023 novemberében késsel támadt kisgyerekekre Dublin belvárosában. A támadás után zavargások törtek ki az ír fővárosban, autókat gyújtottak fel, boltokat fosztottak ki, az eset pedig nemzetközi visszhangot váltott ki.

Bűnösnek találták az algériai származású migráns férfit, aki 2023-ban késsel támadt gyerekekre Dublinban. A késelés után zavargások törtek ki (A kép illusztráció)
Bűnösnek találták az algériai származású migráns férfit, aki 2023-ban késsel támadt gyerekekre Dublinban. A késelés után zavargások törtek ki (A kép illusztráció)
Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Három gyerek meggyilkolását kísérelte meg a migráns hátterű férfi

Az 52 éves Riad Bouchakert három gyerek meggyilkolásának kísérletében találták bűnösnek. Az algériai származású, ír állampolgársággal is rendelkező férfi egy ötéves kislányra, egy ötéves fiúra és egy hatéves kislányra támadt rá késsel.

A legsúlyosabban megsérült áldozat az akkor ötéves kislány volt, akit szíven szúrtak. A gyerek azóta nem beszél, kerekesszéket használ, és nem tud biztonságosan nyelni.

Bűnösnek találták a férfit, aki gyerekekre támadt késsel Dublinban

Bouchakert abban is bűnösnek találták, hogy súlyos sérülést okozott a gyerekek gondozójának, Leanne Flynnnek, aki közbeavatkozott, hogy megvédje a gyerekeket. A férfit más gyerekek és egy francia tinédzser bántalmazása miatt is elmarasztalták. A fiatal járókelőként próbált segíteni a támadás közben.

Zavargások, gyújtogatások Dublin utcáin a késelés után

A bíróságon elhangzott, hogy Bouchaker enyhe kognitív károsodással élt egy korábbi koponyaműtét szövődményei miatt, de a bíró korábban úgy döntött, hogy ennek ellenére alkalmas a tárgyalásra.

A tárgyaláson térfigyelő kamerák felvételeit is bemutatták. Ezek alapján a férfi a támadás előtt találkozott a testvérével, járt egy mecsetben, majd hosszabb ideig az iskola közelében várakozott. A felvételek szerint végül a gyerekek felé indult, és ekkor kezdődött a késes támadás – számolt be a Daily Mail.

 

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