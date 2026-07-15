Elhunyt a nyolcvanas évek legendás zenésze

Gyászolnak a rock- és metalzene rajongói világszerte: elhunyt az egyik legjelentősebb amerikai death metal zenekar, a Morbid Angel alapítótagja, Mike Browning.

Mike Browning halálhíre sokakat megdöbbentett

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A dobos és énekes hétfőn, július 13-án vesztette életét. Halálának hírét kiadója, a Profound Lore Records is megerősítette, a halál okát azonban nem hozták nyilvánosságra. A floridai zenész 62 évet élt.

"Újabb titán távozott túlságosan korán" – rengetegen búcsúznak Mike Browningtól

Mike Browning 1983-ban alapította Dallas Ward énekes-basszusgitárossal valamint Trey Azagthoth gitáros-billentyűssel a Morbid Angel zenekart, melynek 1986-ig maradt tagja. A zenész később számos más bandában is megfordult, legutóbb a Nocturnus AD-vel adott ki lemezeket. Haláláig aktív maradt. Pályatársai közül többen a "legkedvesebb fickóként" hivatkoztak rá, akivel valaha dolgozhattak.

"Nyugodj békében, Mike Browning, a death metal legendája, a sci-fi death metal egyik úttörője, a Nocturnus és a Nocturnus AD meghatározó alakja. Utazz tovább a kapun túl, a külső végtelenbe!" – búcsúzott tőle kiadója.

"Újabb titán távozott túlságosan korán. Nyugodj békében, Mike Browning" – írta zenésztársa, Gene Palubicki gitáros.

"Jelenleg nem találom a szavakat. Most tudtam meg, hogy Mike Browning, aki évtizedek óta a barátom, elhunyt. Ő volt az egyik legkedvesebb és legjobb srác, akit valaha ismertem, és egy igazi legenda, aki engem is inspirált. Őszinte részvétem a családjának és barátainak, legfőképpen a lányának" – fogalmazta meg gondolatait a halálhír kapcsán jóbarátja és zenésztársa, a gitáros Alex Bouks.