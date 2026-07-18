Itt a túlélőkabin, amely háború vagy természeti katasztrófa idején is megvédheti Önt és családját

A francia Momentum Technologies szerint a válasz egy része már megérkezett. A cég háromféle Lifepod mentőkapszulát mutatott be. A mobil mentőkabinokat természeti katasztrófák, épületomlások és fegyveres támadások túlélésére tervezték.

Megérkezett a mobil mentőkabin, amely háború és természeti katasztrófa esetén is védelmet ígér Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / LIFEPODS /

Megérkezett a mobil mentőkabin, amely háború és természeti katasztrófa esetén is védelmet ígér

A cég Lifepod néven mutatta be mobil mentőkabin-családját, amelyet gyors telepítésre és különböző veszélyhelyzetek átvészelésére terveztek. A nagy szilárdságú acélból és alumíniumból készülő kapszulák szállíthatók, egymásra rakhatók, helikopterrel mozgathatók, valamint városi és távoli környezetben is elhelyezhetők.

A W01 úszó kapszula két-négy embernek nyújthat ideiglenes menedéket cunami, villámárvíz, part menti áradás vagy gátszakadás esetén.

A B01 egy-két személyt védhet ballisztikus fenyegetésektől, repeszektől és fegyveres támadásoktól. A Q01-et földrengésekre, épületomlásokra és szerkezeti instabilitásra fejlesztették.

Pour les stations spatiales du futur, il faudra peut-être penser à développer des capsules de survie en cas de problème. #Lifepods met au point leur équivalent terrestre,utile en cas de tsunami, avec le dispositif W-01.@VivaTech #Lachroniquespatiale (photos : LCS.@Ajmeunier) pic.twitter.com/FZwvu2BINL — LCSpatiale 👨‍🚀🚀🛰️📡 (@Ajmeunier) June 19, 2026

A futurisztikus óvóhelyek ára 25 404 és 34 904 font (vagyis 10 és 15 millió forint) között mozog. A vállalat jelenleg a gyártás, a tanúsítás és a kereskedelmi bevezetés felgyorsításán dolgozik – olvasható a Daily Mail cikkében.

Ezek a tippek sorsdöntőek lehetnek egy globális konfliktusban

Már áprilisban is felmerült, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt érdemes lehet felkészülni egy esetleges vészhelyzetre. A szakértők akkor hangsúlyozták, hogy közvetlen támadástól és világháborútól nem kell tartani, ugyanakkor egy alapvető túlélőcsomag áramszünet, ellátási zavar vagy más krízis esetén komoly segítséget jelenthet.

A javasolt túlélőfelszerelések között:

elemes vagy dinamós zseblámpa,

rádió,

power bank,

tartalék elemek,

elsősegélycsomag,

ivóvíz és

főzés nélkül fogyasztható élelmiszer szerepelt.

A szakértők emellett generátort, N95-ös maszkot és láncfűrészt is hasznosnak tartottak, légitámadás esetén pedig a pincéket, metróállomásokat vagy az épület legalsó, ablakoktól távoli részét nevezték a legbiztonságosabb menedéknek.