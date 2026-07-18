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katasztrófa

Itt a túlélőkabin, amely háború vagy természeti katasztrófa idején is megvédheti Önt és családját

46 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Elgondolkozott már azon, hogyan helyezné biztonságba családját egy súlyos katasztrófa vagy háború esetén? A mobil mentőkabin árvíz, földrengés és fegyveres támadás során is védelmet ígérhet.
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katasztrófatermészeti katasztrófavédelemháború

A francia Momentum Technologies szerint a válasz egy része már megérkezett. A cég háromféle Lifepod mentőkapszulát mutatott be. A mobil mentőkabinokat természeti katasztrófák, épületomlások és fegyveres támadások túlélésére tervezték.

Megérkezett a mobil mentőkabin, amely háború és természeti katasztrófa esetén is védelmet ígér, View of the LIFEPODS W-01 survival capsule, developed by French company Momentum Technologies, during the VivaTech 2026 technology trade show at Paris Expo Porte de Versailles in Paris, France, on June 18, 2026. https://mediaconnect.com/lifepods-unveils-its-next-generation-survival-capsules-at-vivatech-and-eurosatory-2026?lang=en (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / LIFEPODS / / FACTSTORY)
Megérkezett a mobil mentőkabin, amely háború és természeti katasztrófa esetén is védelmet ígér Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / LIFEPODS / 

Megérkezett a mobil mentőkabin, amely háború és természeti katasztrófa esetén is védelmet ígér

A cég Lifepod néven mutatta be mobil mentőkabin-családját, amelyet gyors telepítésre és különböző veszélyhelyzetek átvészelésére terveztek. A nagy szilárdságú acélból és alumíniumból készülő kapszulák szállíthatók, egymásra rakhatók, helikopterrel mozgathatók, valamint városi és távoli környezetben is elhelyezhetők.

A W01 úszó kapszula két-négy embernek nyújthat ideiglenes menedéket cunami, villámárvíz, part menti áradás vagy gátszakadás esetén. 

A B01 egy-két személyt védhet ballisztikus fenyegetésektől, repeszektől és fegyveres támadásoktól. A Q01-et földrengésekre, épületomlásokra és szerkezeti instabilitásra fejlesztették.

A futurisztikus óvóhelyek ára 25 404 és 34 904 font (vagyis 10 és 15 millió forint) között mozog. A vállalat jelenleg a gyártás, a tanúsítás és a kereskedelmi bevezetés felgyorsításán dolgozik – olvasható a Daily Mail cikkében.

Ezek a tippek sorsdöntőek lehetnek egy globális konfliktusban

Már áprilisban is felmerült, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt érdemes lehet felkészülni egy esetleges vészhelyzetre. A szakértők akkor hangsúlyozták, hogy közvetlen támadástól és világháborútól nem kell tartani, ugyanakkor egy alapvető túlélőcsomag áramszünet, ellátási zavar vagy más krízis esetén komoly segítséget jelenthet.

A javasolt túlélőfelszerelések között:

  • elemes vagy dinamós zseblámpa,
  • rádió, 
  • power bank, 
  • tartalék elemek, 
  • elsősegélycsomag, 
  • ivóvíz és
  • főzés nélkül fogyasztható élelmiszer szerepelt. 

A szakértők emellett generátort, N95-ös maszkot és láncfűrészt is hasznosnak tartottak, légitámadás esetén pedig a pincéket, metróállomásokat vagy az épület legalsó, ablakoktól távoli részét nevezték a legbiztonságosabb menedéknek.

Luxusbunkerek a föld alatt — így készülnek az apokalipszisre a világ leggazdagabb emberei

A világ leggazdagabb emberei egyre gyakrabban készítenek vészhelyzeti terveket arra az esetre, ha háború, járvány, aszteroidabecsapódás vagy más globális katasztrófa miatt összeomlana a társadalom. 

Sokan luxusbunkereket építenek, vagy olyan távoli országokban vásárolnak ingatlant, ahová veszély esetén gyorsan elmenekülhetnek.

Az egyik legismertebb projekt a Prága közelében kialakított Oppidum, ahol egy korábbi szovjet atombunkert alakítottak luxusmenedékké. A felszíni lakóparkból titkos alagút vezet a hegyoldalba vájt bunkerhez, ahol a tulajdonosok a külvilágtól elzárva, kényelmes körülmények között vészelhetnének át egy apokaliptikus eseményt. A Szilícium-völgy milliárdosai között Új-Zéland is népszerű menekülési célpontnak számít.

 

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