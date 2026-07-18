Itt a túlélőkabin, amely háború vagy természeti katasztrófa idején is megvédheti Önt és családját

A francia Momentum Technologies szerint a válasz egy része már megérkezett. A cég háromféle Lifepod mentőkapszulát mutatott be. A mobil mentőkabinokat természeti katasztrófák, épületomlások és fegyveres támadások túlélésére tervezték.
Megérkezett a mobil mentőkabin, amely háború és természeti katasztrófa esetén is védelmet ígér
A cég Lifepod néven mutatta be mobil mentőkabin-családját, amelyet gyors telepítésre és különböző veszélyhelyzetek átvészelésére terveztek. A nagy szilárdságú acélból és alumíniumból készülő kapszulák szállíthatók, egymásra rakhatók, helikopterrel mozgathatók, valamint városi és távoli környezetben is elhelyezhetők.
A W01 úszó kapszula két-négy embernek nyújthat ideiglenes menedéket cunami, villámárvíz, part menti áradás vagy gátszakadás esetén.
A B01 egy-két személyt védhet ballisztikus fenyegetésektől, repeszektől és fegyveres támadásoktól. A Q01-et földrengésekre, épületomlásokra és szerkezeti instabilitásra fejlesztették.
A futurisztikus óvóhelyek ára 25 404 és 34 904 font (vagyis 10 és 15 millió forint) között mozog. A vállalat jelenleg a gyártás, a tanúsítás és a kereskedelmi bevezetés felgyorsításán dolgozik – olvasható a Daily Mail cikkében.
Ezek a tippek sorsdöntőek lehetnek egy globális konfliktusban
Már áprilisban is felmerült, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt érdemes lehet felkészülni egy esetleges vészhelyzetre. A szakértők akkor hangsúlyozták, hogy közvetlen támadástól és világháborútól nem kell tartani, ugyanakkor egy alapvető túlélőcsomag áramszünet, ellátási zavar vagy más krízis esetén komoly segítséget jelenthet.
A javasolt túlélőfelszerelések között:
- elemes vagy dinamós zseblámpa,
- rádió,
- power bank,
- tartalék elemek,
- elsősegélycsomag,
- ivóvíz és
- főzés nélkül fogyasztható élelmiszer szerepelt.
A szakértők emellett generátort, N95-ös maszkot és láncfűrészt is hasznosnak tartottak, légitámadás esetén pedig a pincéket, metróállomásokat vagy az épület legalsó, ablakoktól távoli részét nevezték a legbiztonságosabb menedéknek.
Luxusbunkerek a föld alatt — így készülnek az apokalipszisre a világ leggazdagabb emberei
A világ leggazdagabb emberei egyre gyakrabban készítenek vészhelyzeti terveket arra az esetre, ha háború, járvány, aszteroidabecsapódás vagy más globális katasztrófa miatt összeomlana a társadalom.
Sokan luxusbunkereket építenek, vagy olyan távoli országokban vásárolnak ingatlant, ahová veszély esetén gyorsan elmenekülhetnek.
Az egyik legismertebb projekt a Prága közelében kialakított Oppidum, ahol egy korábbi szovjet atombunkert alakítottak luxusmenedékké. A felszíni lakóparkból titkos alagút vezet a hegyoldalba vájt bunkerhez, ahol a tulajdonosok a külvilágtól elzárva, kényelmes körülmények között vészelhetnének át egy apokaliptikus eseményt. A Szilícium-völgy milliárdosai között Új-Zéland is népszerű menekülési célpontnak számít.