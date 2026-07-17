Egy üdítős palack miatt rekedt a mobil WC tartályában egy férfi

Bizarr eset történt az amerikai Kansas Cityben: egy férfi csaknem nyolc órát töltött egy mobil WC szennyvíztartályában, miután megpróbálta visszaszerezni az odaejtett Mountain Dew üdítőjét – írja a New York Post.
A Patriot Portable Restrooms munkatársai rutinszerűen ellenőrizték a kihelyezett mobil illemhelyeket, mielőtt elszállították volna őket.
Minden fülkén bekopogtak, hogy meggyőződjenek arról, senki sem tartózkodik bennük.
Az egyik mobil WC azonban zárva volt. A bent lévő személy a többszöri felszólítás ellenére sem jött ki, ezért a dolgozók segítséget kértek egy arra járó motoros rendőrtől.
A rendőr kérdésére a férfi azt válaszolta, hogy nem tud kijutni, mert nem éri el az ajtót. Ezután a rendőr és az egyik alkalmazott felfeszítette a fülke ajtaját, ám legnagyobb meglepetésükre odabent senkit sem találtak. Néhány másodperccel később azonban váratlan dolog történt: a vécécsészéből előbukkant egy fej, a férfi pedig közölte, hogy odalent rekedt.
A tűzoltók vágták ki a mobil WC-ből a férfit
A helyszínre riasztott tűzoltók kézi fűrészek segítségével kivágták a férfit a műanyag szennyvíztartályból, majd a tűzoltóautó vízsugarával lemosták róla a szennyeződéseket.
A férfi elmondása szerint még előző este ejtette bele Mountain Dew-palackját a tartályba, és megpróbálta azt kiszedni. A mentésben részt vevők szerint, ha ez valóban így történt, akkor közel nyolc órán át rekedt a mobil WC tartályában, mire végül sikerült kiszabadítani.
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