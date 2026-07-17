Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szakács István már nem gyanúsított

Rendkívüli

Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz-frakció

mobil wc

Egy üdítős palack miatt rekedt a mobil WC tartályában egy férfi

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan mentéshez riasztották a tűzoltókat az Egyesült Államokban, miután egy férfi órákra csapdába esett. Azért mászott be a mobil WC szennyvíztartályába, hogy kiemelje az elejtett üdítős palackját, végül azonban a tűzoltók szabadították ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mobil wctűzoltókmentőakció

Bizarr eset történt az amerikai Kansas Cityben: egy férfi csaknem nyolc órát töltött egy mobil WC szennyvíztartályában, miután megpróbálta visszaszerezni az odaejtett Mountain Dew üdítőjét – írja a New York Post.

Mobil WC-ben rekedt egy férfi nyolc órára, mert ki akarta menteni az üdítőjét
Mobil WC-ben rekedt egy férfi nyolc órára, mert ki akarta menteni az üdítőjét (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A Patriot Portable Restrooms munkatársai rutinszerűen ellenőrizték a kihelyezett mobil illemhelyeket, mielőtt elszállították volna őket. 

Minden fülkén bekopogtak, hogy meggyőződjenek arról, senki sem tartózkodik bennük.

Az egyik mobil WC azonban zárva volt. A bent lévő személy a többszöri felszólítás ellenére sem jött ki, ezért a dolgozók segítséget kértek egy arra járó motoros rendőrtől.

A rendőr kérdésére a férfi azt válaszolta, hogy nem tud kijutni, mert nem éri el az ajtót. Ezután a rendőr és az egyik alkalmazott felfeszítette a fülke ajtaját, ám legnagyobb meglepetésükre odabent senkit sem találtak. Néhány másodperccel később azonban váratlan dolog történt: a vécécsészéből előbukkant egy fej, a férfi pedig közölte, hogy odalent rekedt.

A tűzoltók vágták ki a mobil WC-ből a férfit

A helyszínre riasztott tűzoltók kézi fűrészek segítségével kivágták a férfit a műanyag szennyvíztartályból, majd a tűzoltóautó vízsugarával lemosták róla a szennyeződéseket.

A férfi elmondása szerint még előző este ejtette bele Mountain Dew-palackját a tartályba, és megpróbálta azt kiszedni. A mentésben részt vevők szerint, ha ez valóban így történt, akkor közel nyolc órán át rekedt a mobil WC tartályában, mire végül sikerült kiszabadítani.

Háztetőn rekedt egy őzgida, a tűzoltók mentették meg

Szokatlan mentéshez riasztották a tűzoltókat az amerikai Oregon államban, ahol egy állat egy családi ház tetején rekedt. Az őzgida végül emelőkosaras tűzoltóautó segítségével jutott vissza a földre, ahol újra találkozhatott az anyjával.

Medve tartja rettegésben a japán várost: hűtőket fosztogat és házakba tör be

A japán Shizukuishi településen nagy erőkkel keresik azt a fekete medvét, amely a gyanú szerint az elmúlt két hétben legalább 14 betörést követett el. A medve több otthonba is bejutott, élelmiszert keresett, és egy idős házaspár hűtőszekrényét is kifosztotta.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!