Egy üdítős palack miatt rekedt a mobil WC tartályában egy férfi

Bizarr eset történt az amerikai Kansas Cityben: egy férfi csaknem nyolc órát töltött egy mobil WC szennyvíztartályában, miután megpróbálta visszaszerezni az odaejtett Mountain Dew üdítőjét – írja a New York Post.

Mobil WC-ben rekedt egy férfi nyolc órára, mert ki akarta menteni az üdítőjét (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Patriot Portable Restrooms munkatársai rutinszerűen ellenőrizték a kihelyezett mobil illemhelyeket, mielőtt elszállították volna őket.

Minden fülkén bekopogtak, hogy meggyőződjenek arról, senki sem tartózkodik bennük.

Az egyik mobil WC azonban zárva volt. A bent lévő személy a többszöri felszólítás ellenére sem jött ki, ezért a dolgozók segítséget kértek egy arra járó motoros rendőrtől.

A rendőr kérdésére a férfi azt válaszolta, hogy nem tud kijutni, mert nem éri el az ajtót. Ezután a rendőr és az egyik alkalmazott felfeszítette a fülke ajtaját, ám legnagyobb meglepetésükre odabent senkit sem találtak. Néhány másodperccel később azonban váratlan dolog történt: a vécécsészéből előbukkant egy fej, a férfi pedig közölte, hogy odalent rekedt.

A tűzoltók vágták ki a mobil WC-ből a férfit

A helyszínre riasztott tűzoltók kézi fűrészek segítségével kivágták a férfit a műanyag szennyvíztartályból, majd a tűzoltóautó vízsugarával lemosták róla a szennyeződéseket.

A férfi elmondása szerint még előző este ejtette bele Mountain Dew-palackját a tartályba, és megpróbálta azt kiszedni. A mentésben részt vevők szerint, ha ez valóban így történt, akkor közel nyolc órán át rekedt a mobil WC tartályában, mire végül sikerült kiszabadítani.

UPDATE: The porta-potty company released a statement after a man was found inside one of its toilets. The man reportedly spent about eight hours in the toilet while trying to retrieve a Mountain Dew bottle.



🎥: @AmiriKing https://t.co/ILu9HakIMY pic.twitter.com/yYs6kp4Bkq — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026