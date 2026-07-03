Újabb európai ország lépett: betilthatják a mobilokat az általános iskolákban

Az oktatásügyi törvény vonatkozó módosítása most a felsőház, a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A mobiltelefon iskolákból való kitiltására vonatkozó jogszabályt a 460 tagú alsóház 430 jelen lévő képviselője közül 420-an támogatták, 6 honatya ellenezte, 4-en tartózkodtak.

Betiltanák a mobiltelefonok használatát a diákok között

Fotó: Ruan Richard Rodrigues / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-woman-holding-a-cell-phone-in-her-hands-pK3ozoRgQGc

Az új előírások értelmében szeptember 1-jétől megtiltanák a mobiltelefonok, valamint a kommunikációra, hang- vagy képrögzítésre alkalmas egyéb eszközök használatát az óvodákban és az általános iskolákban a növendékek számára.

A tilalom az egész iskolai tartózkodásra, így a szünetekre és az iskola területén kívül szervezett foglalkozásokra is kiterjedne.

Kivételt képeznének azok az esetek, amikor a tanár az oktatás céljából engedélyezi az eszköz használatát, vagy amikor a tanulónak sürgős kapcsolatfelvételre van szüksége a szüleivel, illetve amikor a telefon használata egészségügyi okokból elengedhetetlen, például egészségfigyelő alkalmazás miatt.

A tiltás közvetlen életveszély vagy egészségi probléma esetén sem lenne érvényes.

Iskolai kirándulásokon nem érvényesítenék az általános tiltást, a telefonhasználat feltételeit viszont mindig az adott intézmény szabályzata határozza meg.

A tilalom nem vonatkozna a bentlakásos intézményekre, és csak a kiskorúakat érintené.

A tanárok és a szülők várják a mobiltilalom bevezetését

A parlamenti vita során a fő kormánykoalíciós párt, a Polgári Koalíció képviselője, Elzbieta Gapinska kiemelte: az okostelefonok használatának tilalmát mind a tanárok, mind a szülők várják. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is, az iskolaigazgatókkal folytatott beszélgetésekből azonban kiderült, hogy ők törvényi szabályozást várnak el - tette hozzá Gapinska.

Miroslawa Stachowiak-Rózecka, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság képviselője rámutatott: a felmérések szerint az iskolai telefonhasználat tilalmát a lengyelek több mint 50 százaléka támogatja. A képviselő egyúttal csak „az első lépésnek” nevezte a törvénymódosítást, rámutatva: a legnagyobb problémát „nem maga a készülék, hanem annak tartalma”, elsősorban a közösségi média használata jelenti a kiskorúak körében. E téren ezért minél hamarabb korhatár-korlátozást kell bevezetni - szorgalmazta a politikus.