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Majmok szöktek meg a budapesti állatkertben – videó

mókus

Döbbenetes mutatvány: kamikaze mókus vetette le magát egy telefonpóznáról

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A történteket videón is sikerült megörökíteni. A riadt mókus az ágyúzás hatására vetette magát a mélybe, ám a hírek szerint sértetlenül megúszta az incidenst.
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mókusinternetágyúhadsereg

Egy rémült mókus kamikaze stílusban vetette le magát egy telefonpóznáról, és több métert zuhant, miután a hadsereg tagjai ágyút sütöttek el az Amerika 250 ünnepségsorozat részeként Brooklynban, a július 4-i ünnepség előtt. A történtekről videó is készült, amely csakhamar letarolta az internetet, és több mint egy milliós megtekintést gyűjtött össze.

mókus
Kamikaze mókus mutatványán mulat az internet / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Kamikaze mókus mutatványán mulat az internet

'Én nem erre jelentkeztem' – Gondolta feltehetően a mókus 

– tette közzé viccelődve az eseményről készült videót a Facebookon  az Egyesült Államok Hadseregének Fort Hamilton-i helyőrsége.

A felvételen az látható, amint a mókus akciófilmbe illő stílusban, dühösen csapkodó farokkal zuhan a mélybe a nem kívánt ébresztő után. Ezt követően az egyik katona hátán landolt, és elszaladt, mielőtt ismét lőni kezdtek volna.

Elnézést a korai robbantásért, Brooklyn! Ígérjük, hogy jó ügy érdekében történt (Habár erről a mókus továbbra sincs meggyőződve)

- tették hozzá a videót tartalmazó posztban, mialatt mindenkit biztosítottak arról, sem a katona, sem a mókus nem sérült meg, csupán megijedtek - írja a New York Post.

Hasonlóan nagy feltűnést keltett egyébként hazánkban a híres százhalombattai vérnyúl, aki menet közben rúgott le a rollerjéről egy férfit. Az ekkor készült videó futótűzként terjedt el az interneten, és számtalan vicces mém táptalajául szolgált.

 

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