Döbbenetes mutatvány: kamikaze mókus vetette le magát egy telefonpóznáról

Egy rémült mókus kamikaze stílusban vetette le magát egy telefonpóznáról, és több métert zuhant, miután a hadsereg tagjai ágyút sütöttek el az Amerika 250 ünnepségsorozat részeként Brooklynban, a július 4-i ünnepség előtt. A történtekről videó is készült, amely csakhamar letarolta az internetet, és több mint egy milliós megtekintést gyűjtött össze.

Kamikaze mókus mutatványán mulat az internet / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Kamikaze mókus mutatványán mulat az internet

'Én nem erre jelentkeztem' – Gondolta feltehetően a mókus

– tette közzé viccelődve az eseményről készült videót a Facebookon az Egyesült Államok Hadseregének Fort Hamilton-i helyőrsége.

A felvételen az látható, amint a mókus akciófilmbe illő stílusban, dühösen csapkodó farokkal zuhan a mélybe a nem kívánt ébresztő után. Ezt követően az egyik katona hátán landolt, és elszaladt, mielőtt ismét lőni kezdtek volna.

Elnézést a korai robbantásért, Brooklyn! Ígérjük, hogy jó ügy érdekében történt (Habár erről a mókus továbbra sincs meggyőződve)

- tették hozzá a videót tartalmazó posztban, mialatt mindenkit biztosítottak arról, sem a katona, sem a mókus nem sérült meg, csupán megijedtek - írja a New York Post.