Elszabadult mókus okozott teljes káoszt a Meta irodájában

A mókus egy, a Meta thaiföldi irodájába érkezett csomagból szabadult ki Bangkokban. A vállalat belső tájékoztatása szerint az állat kiszökött, majd pánikot okozott, miközben végigszaladt az irodában.

Nagy felfordulást okozott a mókus

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A menekülés közben a mókus megkarmolt egy takarítót, aki könnyebb sérülést szenvedett. Az állatot végül sikerült befogni, így senki más nem sérült meg.

A történtek gyorsan beszédtémává váltak a vállalaton belül. Dolgozók még mesterséges intelligenciával készített paródiavideót is készítettek, amely egy mókusokkal kapcsolatos munkahelyi oktatóvideót utánozott – írja az UPI.

Egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett a mókus a csomagba, és azt sem, hogy miért éppen a Meta bangkoki irodájába szállították azt. A vállalat eddig nem adott hivatalos magyarázatot az esetre.

Kamikaze mókus vetette le magát egy telefonpóznáról

A történteket videón is sikerült megörökíteni. A riadt mókus az ágyúzás hatására vetette magát a mélybe, ám a hírek szerint sértetlenül megúszta az incidenst.