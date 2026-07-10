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Elszabadult mókus okozott teljes káoszt a Meta irodájában

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Szokatlan jelenetek játszódtak le a Meta bangkoki irodájában, amikor egy csomagból váratlanul előugrott egy mókus. A mókus végigrohant az épületen, egy takarítót pedig meg is karmolt, mielőtt sikerült befogni.
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mókusMetaThaiföld

A mókus egy, a Meta thaiföldi irodájába érkezett csomagból szabadult ki Bangkokban. A vállalat belső tájékoztatása szerint az állat kiszökött, majd pánikot okozott, miközben végigszaladt az irodában.

mókus
Nagy felfordulást okozott a mókus
Fotó: Unsplash

 

A menekülés közben a mókus megkarmolt egy takarítót, aki könnyebb sérülést szenvedett. Az állatot végül sikerült befogni, így senki más nem sérült meg.

A történtek gyorsan beszédtémává váltak a vállalaton belül. Dolgozók még mesterséges intelligenciával készített paródiavideót is készítettek, amely egy mókusokkal kapcsolatos munkahelyi oktatóvideót utánozott – írja az UPI.

Egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett a mókus a csomagba, és azt sem, hogy miért éppen a Meta bangkoki irodájába szállították azt. A vállalat eddig nem adott hivatalos magyarázatot az esetre.

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A történteket videón is sikerült megörökíteni. A riadt mókus az ágyúzás hatására vetette magát a mélybe, ám a hírek szerint sértetlenül megúszta az incidenst.

 

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