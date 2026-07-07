Egyre csavarosabb a monacói robbantás ügye: elásva találták meg a merénylet gyanúsítottját

Holtan találták Kijev közelében azt az ukrán nőt, akit a monacói robbantás egyik fő gyanúsítottjaként köröztek. A 39 éves Anasztaszija Berezovszkát azzal gyanúsították, hogy köze lehetett ahhoz a múlt heti robbantáshoz, amelyben súlyosan megsérült Vadim Jermolajev ukrán származású üzletember, valamint a partnere és a fia – írja a Reuters.

Anasztaszija Berezovszka a monacói robbantás gyanúsítottja volt, célpontja egy ukrán oligarcha lehetett, most holtan találták a nőt Fotó: HANDOUT / INTERPOL

Anasztaszija Berezovszka: Lelőtték és elásva találták meg a monacói robbantás fő gyanúsítottját

Az Ukrainszka Pravda rendvédelmi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Berezovska holttestét hétfő este 11 óra körül találták meg Kijev közelében. A lap információi szerint a nőt lelőtték, a testét pedig elásva találták meg.

A nő meggyilkolásának ügyében már két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Az Ukrainszka Pravda szerint egyikük az ukrán katonai hírszerzés, a HUR aktív tisztje, a másik pedig korábban a rendvédelmi szerveknél dolgozott.

Berezovska ellen korábban Interpol-körözést adtak ki. A monacói hatóságok emberölési kísérlet, robbanószerkezet közterületen való elhelyezése és bűnszövetség miatt keresték. A nyomozás szerint a feltételezett elkövető a robbantás után gyalog hagyhatta el Monacót Franciaország irányába, majd több európai országon, köztük Olaszországon keresztül Németország felé menekülhetett, ezután kerülhetett Ukrajnába, ahol utolérte a végzet.

Az ukrán oligarcha lehetett a robbantás célpontja

A robbanás 2026. június 29-én, este történt Monacóban. Három ember megsérült, közülük ketten nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. Sajtóinformációk szerint a támadás célpontja Vadim Jermolajev, egy ukrán oligarcha lehetett, aki korábban Ukrajna leggazdagabb emberei között szerepelt.