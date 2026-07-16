Monica Lewinsky elárulta, hogyan élte túl a Clinton-botrány utáni éveket

Monica Lewinsky egy friss podcastbeszélgetésben beszélt arról, hogyan próbált továbblépni a Bill Clintonnal folytatott viszonyát követő botrány után. Az 52 éves aktivista „sötét évtizedként” emlékezett vissza arra az időszakra, amikor folyamatos médiafigyelem, nyilvános gúny és szégyen kísérte az életét.
A Monica Lewinsky-botrány, amely az egész világ előtt zajlott
Lewinsky 22 évesen dolgozott gyakornokként a Fehér Házban, amikor szexuális kapcsolatba került az Egyesült Államok akkori elnökével.
A viszony 1998-ban került nyilvánosságra, és Bill Clinton elleni impeachmenteljáráshoz is hozzájárult.
Lewinsky ezután éveken át a botrány egyik legismertebb szereplője maradt. Elmondása szerint sokáig úgy érezte, hogy minden újabb nehézség után még rosszabb helyzet következik.
Hosszú út vezetett az önelfogadásig
A Reclaiming with Monica Lewinsky című podcast friss epizódjában arról beszélt, hogy a továbblépéshez el kellett fogadnia egykori önmagát is. Felismerte, hogy nem hagyhatja a múltban a Fehér Ház fiatal gyakornokát, hanem személyisége részeként kell tovább vinnie.
Lewinsky szerint az önelfogadás és a szégyen feldolgozása hosszú belső munka eredménye volt. Tapasztalatai miatt ma különösen fontosnak tartja, hogy figyeljen azokra, akik nehéz helyzetben keresnek támogatást – számolt be a Fox News.