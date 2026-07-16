Monica Lewinsky elárulta, hogyan élte túl a Clinton-botrány utáni éveket

Monica Lewinsky egy friss podcastbeszélgetésben beszélt arról, hogyan próbált továbblépni a Bill Clintonnal folytatott viszonyát követő botrány után. Az 52 éves aktivista „sötét évtizedként” emlékezett vissza arra az időszakra, amikor folyamatos médiafigyelem, nyilvános gúny és szégyen kísérte az életét.

Monica Lewinsky egy friss podcastbeszélgetésben beszélt arról, hogyan próbált továbblépni a Bill Clintonnal folytatott viszonyát követő botrány után (A képen az említett hölgy) Fotó: VALERIE MACON / AFP

A Monica Lewinsky-botrány, amely az egész világ előtt zajlott

Lewinsky 22 évesen dolgozott gyakornokként a Fehér Házban, amikor szexuális kapcsolatba került az Egyesült Államok akkori elnökével.

A viszony 1998-ban került nyilvánosságra, és Bill Clinton elleni impeachmenteljáráshoz is hozzájárult.

Lewinsky ezután éveken át a botrány egyik legismertebb szereplője maradt. Elmondása szerint sokáig úgy érezte, hogy minden újabb nehézség után még rosszabb helyzet következik.

Hosszú út vezetett az önelfogadásig

A Reclaiming with Monica Lewinsky című podcast friss epizódjában arról beszélt, hogy a továbblépéshez el kellett fogadnia egykori önmagát is. Felismerte, hogy nem hagyhatja a múltban a Fehér Ház fiatal gyakornokát, hanem személyisége részeként kell tovább vinnie.

Lewinsky szerint az önelfogadás és a szégyen feldolgozása hosszú belső munka eredménye volt. Tapasztalatai miatt ma különösen fontosnak tartja, hogy figyeljen azokra, akik nehéz helyzetben keresnek támogatást – számolt be a Fox News.