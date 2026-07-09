Mosómedve szorult egy fémrácsba, különleges módszerrel mentették ki – fotók

Beszorult egy mosómedve feje egy csapadékvíz-elvezető fémrács nyílásába Pennsylvaniában, ezért a helyi rendőrök és közterület-fenntartók a tűzoltók segítségét kérték.
A Rostraver Township-i tűzoltók először több módszerrel is megpróbálták kiszabadítani az állatot, ám egyik sem járt sikerrel.
Végül hidraulikus feszítőberendezéssel próbálkoztak, amelyet leggyakrabban közlekedési baleseteknél szoktak használni a roncsok szétfeszítésére. Kiemelték a fémrácsot a beszorult állattal együtt, majd levágták róla a rácsot.
A rendőrfőnök elmondása szerint a mosómedve azonnal elszaladt, amint kiszabadult, és láthatóan nem sérült meg – írja az UPI.
A különleges mentőakcióról a helyi tűzoltóság a közösségi oldalán is beszámolt, a történet pedig gyorsan bejárta az internetet.
Aranyosnak tűnik, de pokollá teheti az életed a mosómedve
A mosómedve házi kedvencként való tartása rendkívül problémás döntés, amely súlyos következményekkel járhat mind az állat, mind a gazda számára. A tudósok most végre hangot adtak aggodalmaiknak