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Pénzért feküdtek le idősebb nőkkel a világ egyik legismertebb rockbandájának tagjai

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Ma már több tízmilliárdos vagyonuk van, de a Mötley Crüe indulásakor még a túlélésért küzdöttek. Tommy Lee most elárulta, hogy ő és Nikki Sixx egy ideig férfi escortként dolgozott, hogy legyen pénzük életben tartani a zenekart.
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escortTommy LeeMötley Crüe

A Mötley Crüe dobosa, Tommy Lee meglepő vallomást tett: a zenekar indulásakor ő és a basszusgitáros Nikki Sixx férfi escortként dolgozott, hogy legyen miből megélniük. A rockzenész az Armchair Expert with Dax Shepard podcastban mesélt a banda egyik legnehezebb időszakáról.

Mötley Crüe
Tommy Lee bevallotta: pénzért találkozgatott idősebb nőkkel, hogy életben maradjon a Mötley Crüe (a kép illusztráció).
Fotó: Shutterstock

Nem minden randi végződött ugyanúgy

Tommy Lee elmondta: akkoriban négyen éltek egy lakásban, a menedzserük pedig fejenként mindössze heti 20 dollárt adott nekik. Ekkor ismerkedtek meg egy nővel, aki escortokat közvetített – írja a Rock Celebrities

Láttuk, mennyit lehet keresni vele, és azt mondtuk: csináljuk

 – idézte fel a zenész.

Drummer Tommy Lee of US band Mötley Crüe performs during the rock and metal festival Copenhell on Refshaleoeen in Copenhagen on June 14, 2023. (Photo by Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Tommy Lee, az amerikai Mötley Crüe együttes dobosa
Fotó: AFP

A dobos szerint összesen kilenc-tíz megbízást vállaltak. A legtöbb esetben csupán egy közös vacsoráról és beszélgetésről volt szó, de előfordult, hogy az este szexszel zárult.

Lee úgy fogalmazott, szerencséje volt, mert több idősebb hölggyel is kifejezetten jól kijött, sőt néhányukkal kimondottan kellemesen érezte magát.

500 dollár néhány óráért

A zenész elárulta, hogy egy-egy találkozóért 500 dollárt kapott, ami óriási összegnek számított ahhoz képest, hogy addig heti 20 dollárból próbált megélni.

A megkeresett pénzt teljes egészében a zenekarra fordították: ebből fizették a mindennapi kiadásaikat, és próbálták életben tartani a Mötley Crüe-t, amely később a világ egyik legsikeresebb rockbandájává vált. Lee szerint az escortmunka csak rövid ideig tartott, és kizárólag a kilátástalan anyagi helyzetük miatt vállalták.

Azóta nagyot fordult velük a világ: a Celebrity Net Worth becslése szerint Tommy Lee vagyona mintegy 70 millió dollár (közel 22,3 milliárd forint), míg Nikki Sixxé 65 millió dollár (nagyjából 20,7 milliárd forint).

 

 

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