Menet közben gyulladt ki a motor, súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kilencéves kisfiú, miután a motor, amin utazott, kigyulladt. Egy helyi hírportál beszámolója szerint a gyermek - akinek a kilétét nem hozták nyilvánosságra -, egy motorkerékpárral közlekedett a Maine állambeli Biddefordban július 26-án, vasárnap, amikor a jármű nekiment egy járdaszegélynek és felborult, majd ezután tűz keletkezett.

Kigyulladt a motor, súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Kigyulladt a motor, súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú

A helyszínre a helyi tűzoltókat riasztották, akik súlyos égési sérülésekkel találtak rá a gyermekre. A fiút ezután bevitték a portlandi Maine Orvosi Központba, azonban, a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy később egy bostoni égési ellátó központba szállították. A lánglovagok továbbá rábukkantak a motorkerékpárra is, amelynek leégett az ülése, illetve az üzemanyagtartálya is megsérült. A nyomozók szerint a tüzet az okozta, hogy a járdaszegélynek ütközés következtében benzin szivárgott az üzemanyagrendszerből, amitől a motor lángra lobbant.

Az Állami Tűzoltóság emlékezteti a lakosságot, hogy a benzin rendkívül gyúlékony, és hogy a balesetek utáni üzemanyag-szivárgások hamar tűzhöz vezethetnek, ha forró motorral vagy kipufogó alkatrészekkel érintkeznek. A motorosoknak gondoskodniuk kell a felszerelésük megfelelő karbantartásáról, és terepjárók vezetésekor mindig viselniük kell a megfelelő védőfelszerelést

– olvasható a hivatal közleményében, a People beszámolója szerint.