Felborult egy turistákkal teli motorcsónak, 15 holttestet emeltek ki a vízből

Az ABC News beszámolója szerint szombaton felborult egy turistákat szállító motorcsónak Hon May Rut Ngoai szigetének közelében, Phu Quoc térségében. A hajón 32 indiai turista és négyfős személyzet tartózkodott, amikor a parttól mintegy 400 méterre bekövetkezett a motorcsónak-baleset.

A motorcsónak-baleset Phu Quoc közelében történt, ahol a mentőegységek több órán át kutattak a túlélők és az áldozatok után (képünk illusztráció)

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Mit lehet tudni a motorcsónak-balesetről?

A szemtanúk szerint a közelben tartózkodó hajók azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték az utasok mentését. Később a határőrség, a haditengerészet, a parti őrség és más mentőegységek is bekapcsolódtak a mentési munkálatokba. A mentést a nagy hullámok nehezítették, emellett több utas a felborult hajó belsejében rekedt.

A hatóságok szerint 21 túlélőt mentettek ki, a sérülteket kórházba szállították.

Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi közölte, hogy az utasok egy magánkézben lévő mobiltelefonos vállalat éves rendezvényére érkeztek Vietnamba. Hozzátette, hogy az indiai nagykövetség munkatársai a helyszínen segítik az érintetteket.

A motorcsónak-baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A vietnámi hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeinek feltárására.