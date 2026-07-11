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motorcsónak

Felborult egy turistákkal teli motorcsónak, 15 holttestet emeltek ki a vízből

27 perce
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Súlyos szerencsétlenség történt Vietnam déli részén, egy népszerű turisztikai térség közelében. 15 indiai turista vesztette életét egy motorcsónak-baleset során, miután a jármű felborult a Phu Quoc sziget közelében lévő vizeken.
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Az ABC News beszámolója szerint szombaton felborult egy turistákat szállító motorcsónak Hon May Rut Ngoai szigetének közelében, Phu Quoc térségében. A hajón 32 indiai turista és négyfős személyzet tartózkodott, amikor a parttól mintegy 400 méterre bekövetkezett a motorcsónak-baleset.

A motorcsónak-baleset Phu Quoc közelében történt, ahol a mentőegységek több órán át kutattak a túlélők és az áldozatok után (képünk illusztráció) Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto Boots of the German Water Rescue are on Kuhsee Lake in Augsburg, Swabia, Bavaria, Germany, on May 17, 2025. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
A motorcsónak-baleset Phu Quoc közelében történt, ahol a mentőegységek több órán át kutattak a túlélők és az áldozatok után (képünk illusztráció)
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Mit lehet tudni a motorcsónak-balesetről?

A szemtanúk szerint a közelben tartózkodó hajók azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték az utasok mentését. Később a határőrség, a haditengerészet, a parti őrség és más mentőegységek is bekapcsolódtak a mentési munkálatokba. A mentést a nagy hullámok nehezítették, emellett több utas a felborult hajó belsejében rekedt.

A hatóságok szerint 21 túlélőt mentettek ki, a sérülteket kórházba szállították.

Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi közölte, hogy az utasok egy magánkézben lévő mobiltelefonos vállalat éves rendezvényére érkeztek Vietnamba. Hozzátette, hogy az indiai nagykövetség munkatársai a helyszínen segítik az érintetteket.

Phu Quoc Vietnam egyik legismertebb tengerparti üdülőszigete a Thaiföldi-öbölben. A közelben található Hon May Rut sziget fehér homokos strandjairól és tiszta vizéről ismert, évente turisták millióit fogadja.

A motorcsónak-baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A vietnámi hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeinek feltárására.

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