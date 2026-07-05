A Mount Everest egyik megfagyott áldozatának kilétét végre megerősítették, 30 évvel a végzetes mászása után. A bolygó legmagasabb csúcsa a feljegyzések szerint eddig több mint 340 ember életét követelte, ennek ellenére évente több ezren indulnak útnak. A hegymászók számára mérföldkőként és komor emlékeztetőként szolgál egy pár zöld csizma, ami évtizedek óta a hóban hever.

30 év után azonosították a Mount Everest hírhedt zöld csizmás hegymászóját (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A csak zöld csizmaként becézett hegymászó kilétét egészen idáig rejtély övezte, hiszen teste 1996 óta a hó rabságában hever az Everest halálzónájában, 8500 méteres magasságban. Sokáig azt hitték, hogy ez a 28 éves indiai hegymászó, Tsewang Paljor holtteste, de az indo-tibeti határrendészet most mást állít. A DNS-vizsgálatokból kiderült, hogy valójában egyik társa, a 47 éves Dorje Morup fekszik a hóban.

A hatóság felfedezése megelőzi azt a kiemelési műveletet, amit még idén nyáron kísérel meg egy magaslati mentőcsapat.

Mi történt a Mount Everest zöld csizmás hegymászójával?

Morup egy hatfős expedíció tagja volt, amely 1996. május 10-én megpróbálta meghódítani az Everest északi oldalát. A csoport egy hatalmas hóviharba keveredett a csúcs közelében, így hárman visszafordultak, de Morup, Paljor és Tsewang Samanla folytatták útjukat.

Az embert megpróbáló viszonyok ellenére a feljegyzések szerint a bátor trió helyi idő szerint 15:45 körül rádión értesítette a csapatvezetőt, miszerint elérték csúcsot. A későbbi beszámolók szerint azonban a rossz látási viszonyok megnehezíthették a pontos helyük meghatározását.

Ezt követően az időjárási viszonyok rosszabbra fordultak, akik a három hegymászó alatt táboroztak le azt állították, hogy még láttak 2 fejlámpát világítani, mielőtt teljesen elvesztették volna a nyomukat. Ez volt az utolsó alkalom, hogy Morupot, Paljort és Samanlát élve látták - írta a LadBible.