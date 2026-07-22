Kimondta a boldogító igent MrBeast, a világ egyik leghíresebb youtubere

A 28 éves MrBeast polgári neve Jimmy Donaldson, és a világ egyik legsikeresebb youtubereként vált ismertté. Párjával, Thea Booysennel 2022 óta alkotnak egy párt.

Megnősült MrBeast, a világ egyik legismertebb youtubere (A képen MrBeast (Jimmy Donaldson) világhírű youtuber és influenszer, valamint (mostmár) felesége, Thea Booysen látható a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjén): Fotó: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megnősült MrBeast, a világ egyik legismertebb youtubere

MrBeast, a világ egyik legismertebb youtubere és influenszere feleségül vette párját, Thea Booysont. A 28 éves híresség, polgári nevén Jimmy Donaldson, Richard Branson Necker-szigetén tartotta meg az esküvőt, mindössze 70 vendég előtt.

Egy hétig tartott az esküvő

A meghitt szertartást egyhetes ünnepség előzte meg a 74 hektáros magánszigeten. A vendégek kiteszörfözhettek, búvárkodhattak, valamint a szigeten élő makikat és flamingókat is megetethették.

A menyasszony Nicole + Felicia Couture ruhát viselt, MrBeast pedig Ralph Lauren szmokingban mondta ki az igent. Első táncukat Lady Gaga és Bruno Mars Die With a Smile című dalára járták el.

Így ismerkedett meg a világhírű influenszer a feleségével

MrBeast és Thea Booysen 2022-ben találkozott Dél-Afrikában egy közös ismerősük révén. A youtuber később üzenetet küldött neki, kapcsolatuk pedig távkapcsolatként indult.

Az influenszer 2024 karácsonyán kérte meg Booysen kezét családi körben. Korábban azt mondta, esküvőjét kamerák nélkül, kizárólag családja és barátai társaságában szeretné megtartani – írta meg a People.

MrBeast is married! The 28-year-old YouTube icon - whose real name is James Donaldson - tied the knot with his girlfriend of many years, Thea Booysen. "I found MrsBeast ❤️❤️❤️ and it was the best day of my life ❤️❤️❤️" he wrote, sharing a glimpse into their tropical wedding on… pic.twitter.com/HKQNUUkDzY — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 21, 2026

A világ legnézettebb youtubere, MrBeast cégén keresztül felvásárolta a Step pénzügyi szolgáltató alkalmazást, hogy széles körű pénzkezelési ismeretekre tanítsa a fiatalokat. A youtuber népszerűségét bizonyítja, hogy több mint 450 millió feliratkozóval és 5 milliárd havi megtekintéssel rendelkezik.

Ennyit költ személyi védelemre a leghíresebb youtuber

Manapság még a moderáltan közismert hírességek sem képesek megúszni a személyi védelem költségét, hát még mennyit költenek erre a valódi nagyágyúk. A többség által MrBeast néven ismert Jimmy Donaldson most konkrét számot mondott, a 422 millió feliratkozójával ő a világ legtöbb követővel rendelkező youtubere. A fiatal érdekes kihívásokról szóló, óriási pénznyereményeket adó, és jótékonyságinak mondott tartalmaival vált a világ legismertebb videósává.