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müncheni repülőtér

Teljes káoszt okoztak a zivatarok – a müncheni repülőtérre nem tudtak leszállni a járatok

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Heves zivatarok és felhőszakadások okoznak fennakadásokat Németország több tartományában. A müncheni repülőtér működését is jelentősen befolyásolja az ítéletidő: jelentős járatkésések- és törlések nehezítik a légi közlekedést, több repülőgép pedig hosszú ideig nem tudott leszállni. A meteorológiai szolgálat további veszélyes zivatarokra figyelmeztet.
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müncheni repülőtérrisztásvihar

A müncheni repülőtér térségében a heves zivatarok miatt szerdán átmenetileg nehezebbé vált a légi közlekedés.

A müncheni repülőtér forgalmát heves zivatarok zavarták meg (képünk illusztráció) Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto
A müncheni repülőtér forgalmát heves zivatarok zavarták meg (képünk illusztráció)
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Milyen időjárásra figyelmeztetnek?

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint szerdán elsősorban Dél- és Kelet-Németországban alakultak ki veszélyes zivatarok.

A szakemberek az alábbi jelenségekre figyelmeztettek:

  • óránként akár 35 milliméter csapadék,
  • tartós zivatarok esetén 40–60 milliméter eső,
  • elszigetelten akár 80 milliméter csapadék,
  • jégeső,
  • óránként körülbelül 70 kilométeres széllökések.

Az előrejelzés szerint a délutáni és esti órákban is újabb zivatarok alakulhatnak ki az ország több részén, amelyek helyenként ismét felhőszakadással és viharos széllökésekkel járhatnak.

Mi történt a müncheni repülőtéren?

A legnagyobb fennakadások a müncheni repülőtéren alakultak ki.

A zivatarcellák miatt:

  • több repülőgép nem tudott leszállni,
  • számos járat hosszabb ideig körözött München légterében,
  • több belföldi és nemzetközi járat késéssel közlekedett,
  • egyes járatokat töröltek.

Repüléskövető oldalak szerint voltak olyan repülőgépek, amelyek közel egy órán keresztül várakoztak a levegőben a leszállási engedélyre.

A FOCUS Online egyik riportere a Lufthansa Berlinből Münchenbe tartó LH1961-es járatán utazott, amely már eleve mintegy háromórás késéssel indult. A repülőgép ezt követően is több mint egy órán át körözött München felett. A járat kapitánya tájékoztatta az utasokat, hogy elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, ezért a helyzet nem jelentett közvetlen biztonsági kockázatot.

Hol adtak ki vörös riasztást?

A DWD szerda délelőtt több térségre is vörös riasztást adott ki a várható heves zivatarok miatt.

Az érintett területek:

Baden-Württemberg

  • Bodenseekreis
  • Ravensburg járás

Bajorország

  • Lindau (Bodeni-tó)
  • Oberallgäu
  • Ostallgäu
  • Unterallgäu

Szászország

  • Zwickau térsége

Türingia

  • Gera
  • Greiz járás
  • Jena
  • Saale-Holzland járás
  • Saale-Orla járás

Később München városára is vörös riasztást adtak ki a heves zivatarok miatt.

A meteorológiai szolgálat szerint a veszélyes időjárási helyzet még nem ért véget. A nap folyamán újabb zivatarok kialakulása várható, amelyek helyenként ismét intenzív csapadékot, jégesőt és viharos széllökéseket okozhatnak.

A hatóságok arra kérik a lakosságot és az utazókat, hogy folyamatosan kövessék a hivatalos időjárási figyelmeztetéseket, a légi utasok pedig indulás előtt tájékozódjanak járatuk aktuális állapotáról.

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