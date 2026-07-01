Teljes káoszt okoztak a zivatarok – a müncheni repülőtérre nem tudtak leszállni a járatok

A müncheni repülőtér térségében a heves zivatarok miatt szerdán átmenetileg nehezebbé vált a légi közlekedés.

A müncheni repülőtér forgalmát heves zivatarok zavarták meg (képünk illusztráció)

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Milyen időjárásra figyelmeztetnek?

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint szerdán elsősorban Dél- és Kelet-Németországban alakultak ki veszélyes zivatarok.

A szakemberek az alábbi jelenségekre figyelmeztettek:

óránként akár 35 milliméter csapadék,

tartós zivatarok esetén 40–60 milliméter eső,

elszigetelten akár 80 milliméter csapadék,

jégeső,

óránként körülbelül 70 kilométeres széllökések.

Az előrejelzés szerint a délutáni és esti órákban is újabb zivatarok alakulhatnak ki az ország több részén, amelyek helyenként ismét felhőszakadással és viharos széllökésekkel járhatnak.

Mi történt a müncheni repülőtéren?

A legnagyobb fennakadások a müncheni repülőtéren alakultak ki.

A zivatarcellák miatt:

több repülőgép nem tudott leszállni,

számos járat hosszabb ideig körözött München légterében,

több belföldi és nemzetközi járat késéssel közlekedett,

egyes járatokat töröltek.

Repüléskövető oldalak szerint voltak olyan repülőgépek, amelyek közel egy órán keresztül várakoztak a levegőben a leszállási engedélyre.

A FOCUS Online egyik riportere a Lufthansa Berlinből Münchenbe tartó LH1961-es járatán utazott, amely már eleve mintegy háromórás késéssel indult. A repülőgép ezt követően is több mint egy órán át körözött München felett. A járat kapitánya tájékoztatta az utasokat, hogy elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, ezért a helyzet nem jelentett közvetlen biztonsági kockázatot.

Hol adtak ki vörös riasztást?

A DWD szerda délelőtt több térségre is vörös riasztást adott ki a várható heves zivatarok miatt.

Az érintett területek:

Baden-Württemberg

Bodenseekreis

Ravensburg járás

Bajorország

Lindau (Bodeni-tó)

Oberallgäu

Ostallgäu

Unterallgäu

Szászország

Zwickau térsége

Türingia

Gera

Greiz járás

Jena

Saale-Holzland járás

Saale-Orla járás

Később München városára is vörös riasztást adtak ki a heves zivatarok miatt.

A hatóságok arra kérik a lakosságot és az utazókat, hogy folyamatosan kövessék a hivatalos időjárási figyelmeztetéseket, a légi utasok pedig indulás előtt tájékozódjanak járatuk aktuális állapotáról.