Teljes káoszt okoztak a zivatarok – a müncheni repülőtérre nem tudtak leszállni a járatok

A müncheni repülőtér térségében a heves zivatarok miatt szerdán átmenetileg nehezebbé vált a légi közlekedés.
Milyen időjárásra figyelmeztetnek?
A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint szerdán elsősorban Dél- és Kelet-Németországban alakultak ki veszélyes zivatarok.
A szakemberek az alábbi jelenségekre figyelmeztettek:
- óránként akár 35 milliméter csapadék,
- tartós zivatarok esetén 40–60 milliméter eső,
- elszigetelten akár 80 milliméter csapadék,
- jégeső,
- óránként körülbelül 70 kilométeres széllökések.
Az előrejelzés szerint a délutáni és esti órákban is újabb zivatarok alakulhatnak ki az ország több részén, amelyek helyenként ismét felhőszakadással és viharos széllökésekkel járhatnak.
Mi történt a müncheni repülőtéren?
A legnagyobb fennakadások a müncheni repülőtéren alakultak ki.
A zivatarcellák miatt:
- több repülőgép nem tudott leszállni,
- számos járat hosszabb ideig körözött München légterében,
- több belföldi és nemzetközi járat késéssel közlekedett,
- egyes járatokat töröltek.
Repüléskövető oldalak szerint voltak olyan repülőgépek, amelyek közel egy órán keresztül várakoztak a levegőben a leszállási engedélyre.
A FOCUS Online egyik riportere a Lufthansa Berlinből Münchenbe tartó LH1961-es járatán utazott, amely már eleve mintegy háromórás késéssel indult. A repülőgép ezt követően is több mint egy órán át körözött München felett. A járat kapitánya tájékoztatta az utasokat, hogy elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, ezért a helyzet nem jelentett közvetlen biztonsági kockázatot.
Hol adtak ki vörös riasztást?
A DWD szerda délelőtt több térségre is vörös riasztást adott ki a várható heves zivatarok miatt.
Az érintett területek:
Baden-Württemberg
- Bodenseekreis
- Ravensburg járás
Bajorország
- Lindau (Bodeni-tó)
- Oberallgäu
- Ostallgäu
- Unterallgäu
Szászország
- Zwickau térsége
Türingia
- Gera
- Greiz járás
- Jena
- Saale-Holzland járás
- Saale-Orla járás
Később München városára is vörös riasztást adtak ki a heves zivatarok miatt.
A hatóságok arra kérik a lakosságot és az utazókat, hogy folyamatosan kövessék a hivatalos időjárási figyelmeztetéseket, a légi utasok pedig indulás előtt tájékozódjanak járatuk aktuális állapotáról.
A meteorológiai szolgálat szerint a veszélyes időjárási helyzet még nem ért véget. A nap folyamán újabb zivatarok kialakulása várható, amelyek helyenként ismét intenzív csapadékot, jégesőt és viharos széllökéseket okozhatnak.