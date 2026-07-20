Bokaműtétre érkezett a 17 éves lány, tévedésből négy fogát húzták ki

Döbbenetes orvosi műhiba történt a franciaországi Saint-Martin-Boulogne-ban található Cote d'Opale klinikán. A 17 éves Louise július 10-én bokaműtétre érkezett a kórházba, ám amikor felébredt az altatásból, kiderült, hogy nem a bokáját operálták meg. Az orvosok tévedésből mind a négy bölcsességfogát eltávolították – adta hírül a francia Entrevue.

Rémálommá vált egy rutinműtét egy 17 éves lány számára Franciaországban

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A klinika elismerte a hibát, amelyet „kivételesnek” és „mélységesen sajnálatosnak” nevezett.

A család azonban nem elégedett meg a bocsánatkéréssel, feljelentést tett az ügyben.

„Tudtam mozgatni a lábam”

A lány édesanyja szerint minden rendben zajlott egészen addig, amíg Louise bement a műtőbe. A beavatkozás után egy sebész közölte vele, hogy súlyos tévedés történt. A tinédzser már közvetlenül az ébredés után érezte, hogy valami nincs rendben. Mivel gond nélkül tudta mozgatni a lábát, rájött, hogy a bokáját nem műtötték meg.

Nem sokkal később, amikor észrevette a szájában lévő gézlapokat, derült ki számára, hogy a bokaműtét helyett mind a négy bölcsességfogát kihúzták.

A család szerint Louise azóta szorongással és alvászavarokkal küzd. Azt is sérelmezik, hogy a foghúzás után nem kapta meg a szokásos utókezelést és orvosi kontrollt.

Vizsgálat indult, a család feljelentést tett a műtét miatt

A klinika közlése szerint azonnal bocsánatot kértek a családtól, pszichológiai segítséget és kártérítést ajánlottak fel, valamint tájékoztatták őket a rendelkezésre álló jogi lehetőségekről.

A hozzátartozók azonban nem írták alá a megállapodást, mert szeretnék, ha teljes körű vizsgálat derítené ki, hogyan történhetett meg a súlyos műhiba.

Az egészségügyi intézmény belső vizsgálatot indított a történtek tisztázására és az esetleges felelősség megállapítására. Közölték azt is, hogy továbbra is kapcsolatban maradnak a családdal, a 17 éves lány pedig egy későbbi időpontban átesik az eredetileg tervezett bokaműtéten.

Miközben Franciaországban egy súlyos orvosi műhiba miatt került reflektorfénybe egy kórház, Angliában egy hároméves kisfiúért küzdöttek az orvosok, miután egy krokodil súlyosan megsebesítette egy állatkertben.