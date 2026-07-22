Elképesztő látvány: csónakok százai lepték el a Dunát

A németországi Baden-Württemberg tartományban fekvő Ulmban idén is megrendezték a hagyományos Nabada fesztivált, amelyet minden évben a Schwörmontag (Eskü-hétfő) alkalmából tartanak meg. Az eseményen emberek ezrei és csónakok százai vonultak végig a Duna szakaszán, miközben a város lakói és a turisták a partokról követték a látványos felvonulást.

A Nabada fesztivál résztvevői tematikusan feldíszített hajókkal vonultak végig a Dunán Ulmban

Fotó: NorthFoto / dpa

A Nabada vízi felvonulás Ulm egyik legismertebb hagyománya. A résztvevők humoros, illetve aktuális társadalmi és politikai témákat feldolgozó díszítésű hajókkal vesznek részt a rendezvényen, amely évről évre egyfajta vízi karnevállá alakítja a várost.