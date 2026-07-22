Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
duna

Elképesztő látvány: csónakok százai lepték el a Dunát

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több száz csónak vonult végig a Dunán a németországi Ulmban megrendezett hagyományos vízi ünnepen. A Nabada fesztivál idén is tematikus hajókkal és a helyi hagyományokat idéző programokkal várta a résztvevőket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dunaNémetországhagyományfesztivál

A németországi Baden-Württemberg tartományban fekvő Ulmban idén is megrendezték a hagyományos Nabada fesztivált, amelyet minden évben a Schwörmontag (Eskü-hétfő) alkalmából tartanak meg. Az eseményen emberek ezrei és csónakok százai vonultak végig a Duna szakaszán, miközben a város lakói és a turisták a partokról követték a látványos felvonulást.

A Nabada fesztivál résztvevői tematikusan feldíszített hajókkal vonultak végig a Dunán Ulmban 2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politikai motívumok a népünnepet egyfajta vízi karnevállá varázsolják. Nabada· fesztivál, DUNA,
A Nabada fesztivál résztvevői tematikusan feldíszített hajókkal vonultak végig a Dunán Ulmban
Fotó: NorthFoto / dpa

A Nabada vízi felvonulás Ulm egyik legismertebb hagyománya. A résztvevők humoros, illetve aktuális társadalmi és politikai témákat feldolgozó díszítésű hajókkal vesznek részt a rendezvényen, amely évről évre egyfajta vízi karnevállá alakítja a várost.

2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
2026. július 20., Baden-Württemberg, Ulm: A ·Nabada· fesztivál idején emberek és hajók úsznak le a Dunán. Ulm egyedülálló hagyománya, a Nabada (vízzel úszás) minden évben a Schwörmontagon kerül megrendezésre. A tematikus hajókon látható humoros és politik
Galéria: Csónakok százai indultak meg a Dunán
Fotó: PROFIMEDIA, NORTHFOTO
1/8
Csónakok százai indultak meg a Dunán

Ez is érdekelhet

Elképesztő látvány! Képeken és videókon a Velencei karnevál

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!