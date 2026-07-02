Újabb vita robbant ki Adolf Hitler náci bunkere miatt

Berlinben komoly vita alakult ki Adolf Hitler egykori hatalmi központjának egyik utolsó megmaradt darabja körül. A városban azt tervezik, hogy lebontják azt a bunkert, amely a náci diktátor berlini kormányzati központjához, az Új Birodalmi Kancelláriához tartozott. Az épületet Hitler kedvenc építésze, Albert Speer tervezte, a második világháború után azonban szinte teljesen eltüntették – számolt be a BBC.

A képen Adolf Hitler látható egy 1938-as felvételen; ő volt a náci Németország diktátora, birodalmi kancellár és Führer, a második világháború kirobbantásának és emberek milliói meggyilkolásának fő felelőse. Fotó: Készítette: Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5363989

Nagy vita robbant ki Berlinben Hitler náci bunkerének lebontása miatt

Az Új Birodalmi Kancelláriát Hitler kedvenc építésze, Albert Speer tervezte, az épület azonban a második világháború végén súlyosan megsérült, majd 1949-ben a szovjetek lebontották. A bunker egy része viszont ma is megmaradt Berlin központjában, egy beépítetlen területen.

Berlin lakásügyi szenátora, Christian Gaebler szerint nem lenne helyes új lakásépítéseket megakadályozni csak azért, hogy megőrizzenek egy bunkert, amely akár szélsőséges zarándokhellyé is válhat.

A műemlékvédők szerint történelmi érték pusztulhat el

Mások viszont élesen ellenzik a bontást. Dietmar Arnold, a berlini föld alatti építményeket kutató egyesület vezetője szerint őrültség lenne eltüntetni a bunkert, mert ez a náci Németország hatalmi központjának egyik utolsó maradványa.

Az archív felvételen látható Hitler egykori berlini hatalmi központja, a Birodalmi Kancellária Fotó: By Bundesarchiv, Bild 146-1998-013-20A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419693

Arnold szerint a területet inkább múzeummá és emlékhellyé kellene alakítani, ahol a háború végéről is kiállítást lehetne rendezni.

Hitler legnagyobb támadása végül Németország végzetes csapdája lett

1941. június 22-én hajnalban indult meg a Barbarossa hadművelet, a náci Németország támadása a Szovjetunió ellen. A második világháború egyik legnagyobb fordulópontján a német hadigépezet a Balti-tengertől a Fekete-tengerig húzódó, csaknem háromezer kilométeres fronton lendült támadásba. Hitler villámháborút akart, gyors összeomlást várt, ám a Szovjetunió elleni hadjárat végül Németország számára halálos csapdává vált.