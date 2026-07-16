Veszélyesnek tartják a népszerű márka nadrágját a vásárlók, sorra esnek el benne

A Zara Flowing Wide Leg Trousers nevű nadrágja az utóbbi időben sok vásárló figyelmét felkeltette, azonban a közösségi médiában nemcsak a divatos megjelenése miatt beszélnek róla. Többen arról számoltak be, hogy a rendkívül bő, földig érő anyag miatt megbotlottak viselése közben.

Megoszlanak a vélemények, hogy a nadrág miatt történnek-e a balesetek, vagy a viselőik ügyetlenek - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A nadrágot egyes felhasználók az interneten „veszélyes nadrágként” vagy „Zara death pantsként” emlegetik, miközben a hozzá kapcsolódó hashtagek több platformon is terjednek. A körülbelül 26 fontos darab poliészterből készül, szaténszerű, könnyed anyagból. Magas derekú kialakítású, gumírozott derékrésszel és elülső zsebekkel kapható több színben.

Több vásárló először arra gondolt, hogy a probléma egyszerűen a nadrág hosszával lehet, divatszakértők szerint azonban a rendkívül széles szabás is szerepet játszhat a megbotlásokban. A bő anyag járás közben rátekeredhet az ellenkező lábra, és akadályozhatja a lépést.

A beszámolók szerint a kockázat nagyobb lehet szandálok, nyitott cipők vagy sportcipők viselésekor, mert az anyag könnyebben a lábbeli alá kerülhet, a túl sok anyag pedig különösen lépcsőkön, mozgólépcsőkön vagy egyenetlen járdákon okozhat problémát – írja a Daily Star.

Valóban veszélyes a nadrág?

Néhány vásárló azt írta, hogy még a nadrág felhajtása után is tapasztaltak hasonló problémákat, mert szerintük a széles szabás miatt továbbra is könnyű megbotlani.

A felhasználók többek között arcon szerzett vágásokról, felszakadt ajkakról, horzsolásokról, zúzódásokról és ficamokról írtak. Mások komolyabb sérüléseket, például törött csuklót, könyöksérülést vagy térdsérülést említettek. Egy közösségi médiás hozzászóló azt írta, hogy nyaralás közben esett el a nadrág miatt, és az arcára zuhant.

Egy másik felhasználó arról számolt be, hogy hasonló szabású nadrágot viselt, amikor majdnem elesett otthon, ezért később már nem hordta.

Ugyanakkor több vásárló azt mondta, nekik semmi ilyesmi problémát nem okoztak a nadrágok, szerintük tudni kell viselni, és a sok megbotlás pedig nem a nadrág miatt van, hanem szimpla ügyetlenségből. Más hozzászólók szerint az okozza az eséseket, hogy a vásárlók nem a számukra megfelelő méretű nadrágot vették meg, illetve ilyen esetben a felvarrás megoldaná a problémát.