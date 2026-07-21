Le kell bontani Nagy-Britannia egyik legismertebb ferde tornyát

A cambridgeshire-i Wisbech városában található Szent Márk-templom tornyának felső részét lebontják, miután a helyi önkormányzat engedélyezte a munkálatokat. A döntést súlyos szerkezeti problémákkal indokolták.

A Nagy-Britannia területén található Szent Márk-templom

Fotó: Facebook/Szent Márk-templom

A mintegy 160 éves, II. fokozatú műemléki védettség alatt álló templomot a helyiek gyakran a „Fens vidéki Pisájának” nevezik, mivel tornya az évtizedek során fokozatosan megdőlt. A szakemberek szerint a dőlést az épület alatti talaj mozgása okozta, amely hosszú idő alatt alakította ki a jellegzetes formát.

Biztonsági okok miatt bontják le Nagy-Britannia ikonikus templomtornyát

Richard Hines, a Szent Márk-templom tiszteletese kérelmezte a torony felső részének elbontását, amelyet a Fenland kerületi önkormányzat jóváhagyott. A döntést az indokolta, hogy a vízelvezetési problémák, a beázások és a szerkezeti károsodások miatt a torony már nem tekinthető megfelelően biztonságosnak – írja a Daily Mail.

A műemlékvédelmi szakemberek hangsúlyozták, hogy a beavatkozás csökkenti az épület történelmi jelentőségét, a torony rossz szerkezeti állapota miatt azonban szükségessé vált.

A tervek szerint a torony felső részének elbontása után ideiglenesen lezárják az építményt, majd a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását követően megkezdődhet az újjáépítés előkészítése. A rekonstrukció várható költsége egyelőre nem ismert.

A Victorian Society műemlékvédelmi szervezet támogatja a beavatkozást, ugyanakkor azt javasolta, hogy még a bontás előtt részletes dokumentáció készüljön a toronyról, hogy a későbbi helyreállítás hitelesen valósulhasson meg.

Az engedély szerint a munkálatokat három éven belül kell megkezdeni.