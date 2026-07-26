"11 gyerekem született: csak nagybevásárlásra havi egymilliót költünk"

Az Amerikai Egyesült Államokban élő Erica úgy érzi, mintha az egész életében terhes lett volna. Nos, ha nem is így volt, tény, hogy az utóbbi évtizedeket folyamatosan gyerekneveléssel töltötte: az első csöppség még a '90-es évek legvégén érkezett, az utolsó pedig 2020-ban. Ráadásul – és ezt sokan nem hiszik el neki – mind a 11 férfitól, Clevontól, aki a mai napig mellette van. Ez aztán a nagycsalád!

Havi egymillióba kerül a nagycsalád etetése

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Ennek ellenére a nő, akinek eddig 7 császármetszése volt, úgy szokott magára hivatkozni, mint "egyedülálló házas nő", ugyanis párja két műszakban dolgozik, így szinte sosincs otthon. Teszi mindezt azért, hogy előteremtse azt az összeget, ami egy ekkora família fenntartásához szükséges. Szerencsére a nagyobb gyerekek – öt közülük felnőtt – már komolyabban be tud adni a közösbe, Erica mottója azonban az: valamivel mindenkinek be kell szállni. "Mindenkinek, aki velünk él, segítenie kell" – húzta alá.

Nagycsalád, nagy költségek

Nem véletlen ez a fajta következetesség. Mint azt Erica a Truly műsorában felfedte: az átlagos havi nagybevásárlások nagyjából 3000 dollárt, azaz közel egymillió forintot emésztenek fel. És akkor ez még csak az élelmiszer, azaz a gyerekek ruháiról és az egyéb költségekről még nem is beszéltünk!

"A legnagyobb kihívás felnevelni 11 gyereket, az etetésük, mert mind nagy, és sokat esznek" – jelentette ki Erica. Hozzátette: szerencsére a ruhavásárláson tud spórolni, ugyanis szinte mindent akciósan vesz, azonban itt rögtön adódik egy másik komoly, napi szintű probléma. Egy nap legalább öt mosást kell megejteniük, hogy ne fulladjanak bele a koszos ruhákba és textíliákba.

És hogy milyen egy ilyen családban felnőni? Erica legidősebb gyermeke, Nygel szerint izgalmas, mókás, de őrült.

"10 testvér mellett felnőve úgy éreztem, soha nem lehet egy nyugodt percem. Kaotikus volt" – vallotta be a fiatal férfi, aki természetesen a mai napig ott segít, ahol tud.