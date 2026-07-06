Unokájáért adta életét a nagypapa: szívszorító, mi történt

Nagypapa vesztette életét, miközben fuldokló unokáját próbálta megmenteni július elsején Louisiana államban. Christopher Rushing a helyi hatóságok közlése szerint azok után hunyt el, hogy gondolkodás nélkül a Bayou Lacombe vízfolyásba ugrott, miután unokája véletlenül beleesett abba. A mentés közben azonban ő is bajba került és nem tudott visszajutni a felszínre. A gyermeket végül egy nő mentette ki a vízből.

Nagypapa vesztette életét: unokáját akarta megmenteni. Fotó: GoFundMe

A tűzoltók este 7 óra 45 perc körül érkeztek a helyszínre, hogy megkezdjék Christopher Rushing keresését. A férfit ugyan azonnal kórházba szállították, miután kimentették a vízből, de az életét már nem lehetett megmenti. Christopher Rushing a covingtoni Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály elkötelezett munkatársa volt. Kollégái szerint mindig készségesen segített, és soha nem panaszkodott a feladataira.

Jimmy Inman önkormányzati képviselő úgy emlékezett meg róla mint egy valódi hősről:

Chris minden nap azért dolgozott, hogy jobb hellyé tegye a világot. Végül a saját életét áldozta azért, hogy megmentsen valakit, aki nagy bajban volt. Valahányszor találkoztunk, öleléssel üdvözölt, nem kézfogással. Kedves ember volt, akinek őszinte mosolya mindent elárult róla.

Unokáját akarta megmenteni a nagypapa, most őt gyászolják

A család támogatására adománygyűjtő kampány indult. A szervezők szerint Christopher Rushing mindenki szeretetét kivívta:

Mindig mosolygott, mindenkihez volt egy ölelése, és senki nem tudott rosszat mondani róla. Imádta az unokáit, és a szeretete irántuk határtalan volt. Hősként fogunk emlékezni rá, mert az életét adta az unokája megmentéséért. Ha ma is köztünk lenne, ugyanígy döntene

- írja a People.