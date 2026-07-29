Mennyi naptej kell a bőrünk védelméhez? Sokan rosszul tudják!

A legtöbb ember sokkal kevesebb fényvédőt használ, mint amennyi valójában szükséges lenne, emiatt a bőrük viszont könnyen leéghet, ami később bőrrák kialakulásához is vezethet. A naptejek csak akkor biztosítják a flakonokon feltüntetett védelmet, amennyiben helyesen használják.

Nem mindegy, mennyi naptejet viszünk fel a bőrünkre - Illusztráció

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Hogyan károsítja a nap a bőrt?

Bár a leégés egyértelmű jele a bőr károsodásának, de valójában nem kell leégni ahhoz, hogy bőrkárosodást szenvedjünk. A sérülést a Nap által kibocsátott UV-sugárzás okozza. Bár bizonyos mértékben még hasznos, mert lehetővé teszi bőrünk számára a D-vitamin termelését, (ami fontos a csontok, a vérsejtek és az immunrendszerünk működéséhez), a túl sok UV-sugárzás idő előtti öregedést okozhat, és bőrrákhoz vezethet. Ráadásul a túl sok nap a szemet is károsíthatja – írja a BBC.

Mi az UV-index, és hogyan működik?

Az UV-index az UV-sugárzás világszerte használt mértékegysége: 0 értéknél kezdődik, és 10 fölé is emelkedhet. A Cancer Research UK szerint, ha az UV-index három vagy annál magasabb, érdemes fényvédőt használni és eltakarni a bőrt. A magasabb értékek fokozott védelmet igényelnek.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Mennyi naptejre van szükség?

A National Health Service (NHS) szerint a legtöbb ember nem használ elegendő fényvédőt.

A felnőtteknek körülbelül 6-8 teáskanálnyi naptej szükséges az egész testük befedéséhez.

A fényvédőt minden szabadon lévő bőrfelületre fel kell vinni, beleértve az arcot, a nyakat és a füleket, valamint szükség esetén a fejet is, és ideális esetben ezt 30 perccel a napozás előtt kell megtenni.

Ezután 2 óránként újra fel kell vinni,

vagy még hamarabb, ha sokat izzad, vízben volt vagy miután törölközővel megszárította magát. Ez abban az esetben is érvényes, ha a naptej vízállónak vagy tartósnak írja le magát.

A megfelelő fényvédő kiválasztásakor érdemes legalább SPF 30-as készítményt keresni, amely széles spektrumú védelmet nyújt, vagyis az UVA- és UVB-sugarak ellen egyaránt hatásos. Az SPF érték azt mutatja meg, hogy a termék mennyire véd az UVB-sugárzással szemben, amely a leégések elsődleges okozója.