Versenyfutás a Holdért: a NASA szerint Kína már a nyomukban van

Az igazgató a CBS News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy az Egyesült Államok 2028 végére tervezi az ismételt Holdra szállást, addig Kína 2030 előtt tervezi azt, nagy valószínűséggel 2029-ben.

Egyre szorosabb a verseny, a NASA szerint nincs vesztegetni való idő. Fotó: HANDOUT / NASA

A NASA riadót fújt: Kína már a küszöbön van

A kínaiak hihetetlen sebességgel haladnak, és bizonyosan képesek arra, amire a szovjetek nem voltak képesek az első űrverseny idején

– fogalmazott a NASA vezetője és úgy véli, nem kérdés, hogy Kína el fogja érni a Holdat, a kérdés csak az, hogy az Egyesült Államok meg tudja-e előzni ebben.

Jared Isaacman közölte, hogy az Artemis Hold-program következő űrrepülése lesz, aminek során a többi két magánvállalkozás által fejlesztés leszálló egységeket tesztelnek majd. Ha mindezt sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a Holdra.

Rámutatott, az Artemis-program számára biztosított 10 milliárd dolláros plusz szövetségi forrás lehetővé teszi azt, hogy tartsa meg az előkészületek ütemtervét.

A NASA igazgatója szerint a 2030-as felétől a Holdon épülő létesítményben olyan jelleggel tartózkodnak majd emberek huzamosabb ideig, mint jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) dolgozó legénység.