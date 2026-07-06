Elindult az újabb űrverseny: minden eddiginél nagyobb a tét

A Hold körüli stratégiai verseny új szakaszba lépett, miután a NASA vezetése ismét megerősítette: az Egyesült Államok és Kína között élesedő technológiai harc zajlik. A NASA szerint a következő években kulcskérdés lesz, melyik ország tud először tartós jelenlétet kiépíteni a Hold felszínén.

Elindult a NASA űrversenye Kína ellen Fotó: HANDOUT / NASA

Jared Isaacman NASA-igazgató úgy fogalmazott, hogy az aktuális helyzet egyértelműen egy új űrverseny, amelyben a Hold meghódítása a fő cél. Hozzátette, hogy Kína rendkívül gyors ütemben fejleszti holdprogramját, és a két ország időtervei sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint azt korábban gondolták.

Isaacman a CBS „Face the Nation” című műsorában elmondta, hogy az Egyesült Államok célja 2028-ra újabb emberes holdraszállás, míg Kína 2030 előtt szeretné eljuttatni saját űrhajósait a Holdra. Szerinte azonban a különbség „hónapokban, nem években” mérhető.

A NASA vezetője hangsúlyozta, hogy nem csupán a leszállás a tét, hanem egy állandó holdi infrastruktúra kiépítése is. Az Artemis-program keretében 2027-től indulhatnak azok a küldetések, amelyek előkészítik a tartós jelenlétet, beleértve az első alapvető infrastruktúra-elemek telepítését is.

A tervek szerint több nagy teljesítményű rakéta és űreszköz összehangolt tesztelése biztosítja majd az emberes küldetések sikerét, valamint a későbbi Mars-missziók előkészítését.

Isaacman szerint a 2030-as évek elejére a Hold akár egy állandó kutatóbázissá válhat, ahol hosszabb ideig tartózkodó legénységek dolgoznak majd, miközben az emberiség egyre közelebb kerül a Mars eléréséhez.