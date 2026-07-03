Neil, a „helyi sztárfóka” miatt aggódnak a szakemberek Tasmániában

Tasmániai természetvédelmi hatóságok figyelmeztetést adtak ki Neil, a hatalmas elefántfóka miatt, miután egyre több turista próbál túl közel menni az állathoz, sőt előfordult, hogy kisgyermekeket is odavittek hozzá egy fotó kedvéért.

Figyelmeztetnek a Neil nevű óriásfóka miatt.

Fotó: / Solent News & Photo Agency/Northfoto

„Könnyen halálos lehet” – figyelmeztetnek a Neil nevű óriásfóka miatt

Neil egy dél-elefántfóka, amely 2020 októberében született Tasmániában, ám a faj természetes élőhelye jóval délebbre, az Antarktisz közelében található Macquarie- és Heard-szigetek térségében van. A szakértők szerint Neil azért tér vissza rendszeresen Tasmániába, mert ott született, és ezt tekinti otthonának.

A szakemberek szerint a fiatal fóka jelenleg pihenési és viselkedésfejlődési időszakát tölti a parton, amely akár hat hétig is eltarthat.

A hatóságok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a hozzá történő közeledés rendkívül veszélyes. Bár Neil nyugodtnak és lassúnak tűnhet, valójában könnyen súlyos sérülést okozhat.

A szakértők szerint egyesek már túl messzire mentek:

volt, aki kisbabákat vitt a fóka közelébe, hogy fényképet készítsen vele.

Ez komoly kockázatot jelent, és a „túlzott rajongás” akár végzetes következményekkel is járhat.

A tasmániai természetvédelmi hivatal szakemberei legalább 20 méteres távolságot javasolnak, a kutyáktól pedig még nagyobb távolságot kérnek. Azt is hangsúlyozzák, hogy nem szabad az állat és a víz közé állni, mert ez agresszív reakciót válthat ki.

A szakértők szerint Neil nem alapvetően támadó természetű, de ha fenyegetve érzi magát, védekezhet. Egy ekkora testű állat már önmagában is komoly veszélyt jelenthet az emberre.

A hatóságok attól tartanak, hogy ha a látogatók nem tartják be az előírásokat, az állat sorsa is veszélybe kerülhet, ahogy korábban más országokban is történt már hasonló esetekben.

Neil jelenleg is visszatérő vendég Tasmánia partjain, ahol a szakemberek szerint a nyugalom és a megfelelő távolságtartás a legfontosabb a biztonság érdekében.