Kiürítettek több épületet New Yorkban, megszólalt a toronyház fejlesztője

Megszólalt a New York-i toronyház fejlesztője. Korábban több épületet is kiürítettek Manhattanben, miután szerkezeti problémákat észleltek egy 37 emeletes toronyháznál. Az egykori Pfizer-épület fejlesztője szerint azonban eltúlozták az összeomlásveszélyről szóló híreket.
Megszólalt a New York-i toronyház fejlesztője: szerinte nem fenyegetett összeomlás
Megszólalt annak a New York-i toronyháznak a fejlesztője, amelyet szerkezeti problémák miatt kellett kiüríteni Manhattanben. Nathan Berman szerint eltúlozták az összeomlásveszélyről szóló híreket, és az épület soha nem volt közvetlen veszélyben.
A 37 emeletes épület korábban a Pfizer egyik központjaként működött, jelenleg luxuslakásokká alakítják át. A munkálatok közben a dolgozók azt vették észre, hogy egyes tartóoszlopok meghajlottak.
Berman azt nyilatkozta, szerinte két konkrét oszloppal történt probléma, amelyek vagy nem voltak megfelelően megerősítve, vagy nem bírták el az építkezés közben rájuk kerülő többletterhelést. A fejlesztő rendkívüli balesetnek nevezte az esetet.
Megfékezték a veszélyt a New York-i toronyháznál, visszatérhettek a lakók
Kedden késő estére sikerült stabilizálni a 37 emeletes manhattani toronyházat. A New York-i Építésügyi Hivatal közlése szerint órákon át figyelték az épületet, de nem észleltek további mozgást, ezért néhány evakuálási parancsot feloldottak – írja a Fox News.
Kilenc környező épületet is kiürítettek
Az szerkezeti problémák a 21. és 22. emelet környékén jelentkeztek, majd a 21. és 26. szint között is elmozdulásokat észleltek. A hatóságok elővigyázatosságból legalább kilenc szomszédos épületet is kiürítettek.
Sérültekről nem érkezett hír, de a gyors evakuálás miatt sokan attól tartottak, hogy a toronyház akár össze is omolhat.
Lezárták a környéket Manhattanben
A hatóságok korábban Manhattanben a környéket is lezárták, az érintett szakaszon a gyalogos- és az autóforgalmat is leállították. A városvezetés arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a területet.
Berman visszautasította azt a vádat, hogy az építők nem használtak volna elég acélt a felújítás miatt megnövekedett súly megtartására. Szerinte a tervezést statikus mérnökök hagyták jóvá, a probléma pedig javítható – írja a New York Post.