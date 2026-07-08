Kiürítettek több épületet New Yorkban, megszólalt a toronyház fejlesztője

Megszólalt a New York-i toronyház fejlesztője. Korábban több épületet is kiürítettek Manhattanben, miután szerkezeti problémákat észleltek egy 37 emeletes toronyháznál. Az egykori Pfizer-épület fejlesztője szerint azonban eltúlozták az összeomlásveszélyről szóló híreket.

Megszólalt a New York-i toronyház fejlesztője: szerinte nem fenyegetett összeomlás (A kép illusztráció a városról)Fotó: Yura Forrat/Pexels

Megszólalt a New York-i toronyház fejlesztője: szerinte nem fenyegetett összeomlás

Megszólalt annak a New York-i toronyháznak a fejlesztője, amelyet szerkezeti problémák miatt kellett kiüríteni Manhattanben. Nathan Berman szerint eltúlozták az összeomlásveszélyről szóló híreket, és az épület soha nem volt közvetlen veszélyben.

A 37 emeletes épület korábban a Pfizer egyik központjaként működött, jelenleg luxuslakásokká alakítják át. A munkálatok közben a dolgozók azt vették észre, hogy egyes tartóoszlopok meghajlottak.

#Manhattan skyscraper EVACUATED after 2 support columns GAVE WAY. 5 floors reportedly collapsed. Streets CLOSED around the building. pic.twitter.com/vkO1BgDQyx — Mina (@Mina696645851) July 7, 2026

Berman azt nyilatkozta, szerinte két konkrét oszloppal történt probléma, amelyek vagy nem voltak megfelelően megerősítve, vagy nem bírták el az építkezés közben rájuk kerülő többletterhelést. A fejlesztő rendkívüli balesetnek nevezte az esetet.

Megfékezték a veszélyt a New York-i toronyháznál, visszatérhettek a lakók

Kedden késő estére sikerült stabilizálni a 37 emeletes manhattani toronyházat. A New York-i Építésügyi Hivatal közlése szerint órákon át figyelték az épületet, de nem észleltek további mozgást, ezért néhány evakuálási parancsot feloldottak – írja a Fox News.

Kilenc környező épületet is kiürítettek

Az szerkezeti problémák a 21. és 22. emelet környékén jelentkeztek, majd a 21. és 26. szint között is elmozdulásokat észleltek. A hatóságok elővigyázatosságból legalább kilenc szomszédos épületet is kiürítettek.

Sérültekről nem érkezett hír, de a gyors evakuálás miatt sokan attól tartottak, hogy a toronyház akár össze is omolhat.

Lezárták a környéket Manhattanben

A hatóságok korábban Manhattanben a környéket is lezárták, az érintett szakaszon a gyalogos- és az autóforgalmat is leállították. A városvezetés arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a területet.

Berman visszautasította azt a vádat, hogy az építők nem használtak volna elég acélt a felújítás miatt megnövekedett súly megtartására. Szerinte a tervezést statikus mérnökök hagyták jóvá, a probléma pedig javítható – írja a New York Post.