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Meghalt Bonnie Tyler

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Holtan előkerült egy 18 éves, kiderült, miért hagyták hátra a fiút a barátai – videó

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Továbbra is számos megválaszolatlan kérdés övezi a 18 éves Nolan Wells halálát, akinek holttestét két nappal az eltűnése után találták meg Mississippi partjainál a vízben. Nolan Wells családja ügyvédet fogadott, miközben újabb részletek derültek ki arról, miért maradt egyedül a fiatal a szigeten.
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Nolan Wells július 4-én tűnt el, amikor barátaival hajókiránduláson vett részt a Mississippi partjaitól mintegy 16 kilométerre fekvő Horn-szigeten. A 18 éves fiatal holttestét hétfő reggel találták meg, halálának pontos okát továbbra is vizsgálják.

Nolan Wells, 18 éves fiú holttestét találták meg a vízben Mississippi partjainál, nyomozás
Nolan Wells holttestét a hét elején találták meg
Fotó: Twitter

A Jackson megyei seriffhivatal szerint

a fiút utoljára szombaton délután 3 óra körül látták a sziget északi részén, miközben egy lánnyal beszélgetett.

Az ügyben megszólalt Ashlee Cole, Jackson megye egyik bírája is, akinek fia szintén a társasággal tartott. A bíró közösségi oldalán közölte, hogy fia teljes mértékben együttműködött a nyomozókkal. Elmondása szerint a társaság eredetileg fél öt körül hagyta el a szigetet, mert a hajó vizet kezdett felvenni egy meghibásodott fenékvízszivattyú miatt.

Cole szerint Nolan Wells ekkor úgy döntött, hogy a szigeten marad, és később egy másik társasággal tér vissza a szárazföldre.

Nolan Wells vitába keveredhetett az eltűnése előtt

A fiatal családja azonban továbbra is úgy véli, túl sok a megválaszolatlan kérdés. 

Emiatt megbíztak egy polgárjogi ügyvédet, hogy képviselje őket az ügyben.

Közben a rendőrség egy interneten terjedő videót is vizsgál, amely állítólag egy heves szóváltást örökített meg közvetlenül Nolan Wells eltűnése előtt. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a felvétel hiteles-e, illetve hogy a videón látható személyek kapcsolatban álltak-e a fiatallal.

John Ledbetter, Jackson megye seriffje arra kérte azokat, akik aznap bármilyen vitát, rendbontást vagy szokatlan eseményt láttak a Horn-szigeten, jelentkezzenek a nyomozóknál.

A halottkém tájékoztatása szerint Nolan Wells holttestét fogászati adatok alapján azonosították.

A boncolást már elvégezték, de a toxikológiai vizsgálatok miatt a halál pontos okának megállapítása még heteket vehet igénybe – írja a New York Post.

A fiatal eltűnése után nagyszabású kutatás indult: a mentésben a parti őrség, több helyi hatóság, valamint a United Cajun Navy önkéntes mentőszervezet is részt vett, mielőtt megtalálták a sportoló holttestét.

 

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