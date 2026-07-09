Holtan előkerült egy 18 éves, kiderült, miért hagyták hátra a fiút a barátai – videó

Nolan Wells július 4-én tűnt el, amikor barátaival hajókiránduláson vett részt a Mississippi partjaitól mintegy 16 kilométerre fekvő Horn-szigeten. A 18 éves fiatal holttestét hétfő reggel találták meg, halálának pontos okát továbbra is vizsgálják.

Nolan Wells holttestét a hét elején találták meg

Fotó: Twitter

A Jackson megyei seriffhivatal szerint

a fiút utoljára szombaton délután 3 óra körül látták a sziget északi részén, miközben egy lánnyal beszélgetett.

Az ügyben megszólalt Ashlee Cole, Jackson megye egyik bírája is, akinek fia szintén a társasággal tartott. A bíró közösségi oldalán közölte, hogy fia teljes mértékben együttműködött a nyomozókkal. Elmondása szerint a társaság eredetileg fél öt körül hagyta el a szigetet, mert a hajó vizet kezdett felvenni egy meghibásodott fenékvízszivattyú miatt.

Cole szerint Nolan Wells ekkor úgy döntött, hogy a szigeten marad, és később egy másik társasággal tér vissza a szárazföldre.

🚨 Nolan Wells Death: Detectives haven't found any evidence of crime.



Exclusive: https://t.co/4wR0wsB7it pic.twitter.com/7LL7f7ONhC — TMZ (@TMZ) July 8, 2026

Nolan Wells vitába keveredhetett az eltűnése előtt

A fiatal családja azonban továbbra is úgy véli, túl sok a megválaszolatlan kérdés.

Emiatt megbíztak egy polgárjogi ügyvédet, hogy képviselje őket az ügyben.

Közben a rendőrség egy interneten terjedő videót is vizsgál, amely állítólag egy heves szóváltást örökített meg közvetlenül Nolan Wells eltűnése előtt. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a felvétel hiteles-e, illetve hogy a videón látható személyek kapcsolatban álltak-e a fiatallal.

Law enforcement is investigating a viral video that allegedly shows a fight on the 4th of July near where 18-year-old Nolan Wells' body was found, as nobody knows how he died, not even his friends 😳🙏🏾 pic.twitter.com/pxbHxaKyBF — My Mixtapez (@mymixtapez) July 7, 2026

John Ledbetter, Jackson megye seriffje arra kérte azokat, akik aznap bármilyen vitát, rendbontást vagy szokatlan eseményt láttak a Horn-szigeten, jelentkezzenek a nyomozóknál.

A halottkém tájékoztatása szerint Nolan Wells holttestét fogászati adatok alapján azonosították.

A boncolást már elvégezték, de a toxikológiai vizsgálatok miatt a halál pontos okának megállapítása még heteket vehet igénybe – írja a New York Post.

A fiatal eltűnése után nagyszabású kutatás indult: a mentésben a parti őrség, több helyi hatóság, valamint a United Cajun Navy önkéntes mentőszervezet is részt vett, mielőtt megtalálták a sportoló holttestét.