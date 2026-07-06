167 ember vesztette életét az olajipar történetének legsúlyosabb tengeri katasztrófájában

A North Sea tragédia a brit partok közelében, az Északi-tengeren működő Piper Alpha olajfúró tornyon történt. Az 1976-ban üzembe helyezett létesítményt az Occidental Petroleum üzemeltette. Az olajfúró tornyot eredetileg olajkitermelésre építették, majd 1978-ban földgáz-termelésre is átalakították. A baleset idején az Északi-tenger éves kitermelésének mintegy tíz százalékát biztosította.

A North Sea tragédia a mai napig a világ leghalálosabb tengeri olajfúrótorony-katasztrófájának számít

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Hogyan történt a North Sea tragédia?

A baleset napján az egyik gázkompresszor biztonsági szelepét karbantartás miatt eltávolították, a csővezetéket pedig ideiglenesen lezárták. Amikor este meghibásodott egy másik kompresszor, a kezelőszemélyzet elindította a karbantartás alatt álló berendezést. Ennek következtében jelentős gázszivárgás alakult ki, amely rövid időn belül meggyulladt. Az első robbanás este 10 óra körül következett be, és olyan károkat okozott, amelyekkel az olajfúró torny tűzvédelmi rendszere már nem tudott megbirkózni. Röviddel később újabb robbanás rázta meg a létesítményt, tovább súlyosbítva a helyzetet – írja a Britanicca.

A mentésben részt vevő hajók próbálták megközelíteni az égő olajfúró tornyot, azonban az újabb robbanások és a rendkívüli hőhatás miatt több egységnek vissza kellett vonulnia. Az egyik mentőhajó is megsemmisült, nyolc ember (két fős személyzet és hat kimentett dolgozó) életét vesztette.

Az olajfúró tornyon tartózkodók közül sokan a tűzálló lakómodulban vártak segítségre, mások a tengerbe ugrottak a lángok elől. A létesítmény nagy része még az éjszaka folyamán összeomlott.

A Piper Alpha fedélzetén a baleset idején 226 ember tartózkodott. Közülük 167-en meghaltak, így kevesebb mint a személyzet egyharmada élte túl a tragédiát. Harminc áldozat holttestét soha nem találták meg.

A tüzet csak több mint három hét elteltével sikerült teljesen eloltani, az olajfúró torony megmaradt részeit pedig 1989 márciusában végleg elsüllyesztették.