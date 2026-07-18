Ez várható még 2026-ban Nostradamus jóslatai szerint

Nostradamus valamennyi jóslatát rejtélyes, négysoros versekbe,úgynevezett kvatrainokba foglalta, amelyekbe a világ jövőjére vonatkozó üzeneteket rejtette. Az 1555-ben megjelent Próféciák című műve összesen 942 ilyen négysoros jóslatot tartalmaz. A francia látnok, Nostradamus számos jóslatot hagyott hátra a jövőre vonatkozóan, és 2026 sem kivétel. A 16. századi próféta több nyugtalanító eseményt is megjövendölt, amelyek hívei szerint még csak ezután következhetnek be.

Ez vár ránk 2026 hátralévő hónapjaiban Nostradamus jóslatai szerint. Fotó: Wikimedia Commons

Nostradamus szerint egy nagy híresség távozik közölünk még idén

Az első század 26. versében a híres jós ezt írja:

A nagy embert nappal villám sújtja le.

Ez pedig értelmezések szerint azt jelenti, hogy egy a „nagy ember” vagyis egy uralkodó, egy világpolitikai vezető vagy akár egy világhírű közszereplő még idén életét veszti majd.

De ugyanilyen borongós az a jóslata is, amelyben arról ír, hogy vér áztatja majd Svájcot:

A város kegye miatt… Ticinót vér önti el…

A jóslat Svájc olasz nyelvű kantonjára, Ticinóra utalhat. A „vér”pedig egyes értelmezések szerint tömeges haláleseteket, járványt vagy valamilyen súlyos természeti katasztrófát jelképezhet.

És végül, de nem utolsó sorban az egyik legkülönlegesebb jóslat:

Az éjszakai rajtaütés során hatalmas méhraj emelkedik fel.

Egyesek úgy vélik, hogy ez akár 2026-ra is utalhat, mivel a sor a 26. versben szerepel. Azt azonban senki sem tudja biztosan, mit jelképezhetnek a méhek, írja a DailyStar kiemelve, Nostradamus középfrancia nyelven írt, szándékosan homályos latin kifejezésekkel tarkítva azokat, hogy rendkívül nehezen értelmezhetők legyenek, így könnyen félre is lehet érteni azokat akár. Arról nem is beszélve, hogy az évszázadok során a kéziratok másolása, a fordítási hibák és az eltérő értelmezések miatt ma már szinte lehetetlen teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a látnok valójában mire gondolt jóslataiban.