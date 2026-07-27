Lecsapott a Noul tájfun: több mint 700 000 embert evakuáltak

A Noul tájfun vasárnap helyi idő szerint kora reggel csapott le, szélvihart és heves esőzést hozva Dél-Kínára, beleértve Hongkongot is.

Erős széllel és heves esőzéssel csapott le a Noul tájfun Kínára. Fotó: ZHU WEI / XINHUA

Erős széllel és heves esőzéssel csapott le a Noul tájfun

A trópusi ciklon miatt több százezer embert kellett evakuálni Kuangtung tartományban, miközben fokozott készültséget adtak ki a régióra, és több száz járatot töröltek. A kínai nemzeti meteorológiai központ közölte, hogy a Noul vasárnap 3:50 körül csapott le Huidong megye partjainál, Huizhou városában.

Kína hivatalos Hszinhua hírügynöksége szerint a Noul volt az idei év eddigi legerősebb tájfunja. A hongkongi obszervatórium közleménye szerint a ciklon, amelynek maximális tartós szélsebessége a központja közelében elérte a 110 km/h-t, vasárnap Kuantung szárazföldi része felé haladt, és fokozatosan gyengült, erős szeleket és heves esőzéseket hozva a régió egyes részeire.

A Kínai Nemzeti Rádió szerint több mint 715 000 embert evakuáltak a tartományban, miközben a vonatközlekedés is leállt. A viharos időjárás miatt több fa gyökerestül kidőlt a Kuantung tartomány partjainál található Huilai megyében.

A hongkongi repülőtéri hatóság közölte, hogy vasárnap mintegy 350 járatot töröltek. A város hatóságinak jelentése szerint legalább kilenc ember sérült meg a tájfun miatt. Ahogy a Noul Hongkonghoz közeledett, szombat délután egy toronyház nagy állványzatának egyes részei összeomlottak.

A vihart Tajvanban is érezni lehetett. Tajvan Központi Meteorológiai Szolgálata közölte, hogy a tájfun esőt hozott az ország déli és keleti részeire, majd szombaton vízen távolodott a szigettől Kína felé - írta az AP News.