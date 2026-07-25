Rémálommá vált a nyaralás: szinte egy csepp vér sem maradt a férfi testében

Egy férfi csupán egy nyaralással szerette volna megünnepelni, hogy végre rákmentes, azonban a dolgok gyorsan rosszra fordultak. Egy műtétről kiderült, hogy nem úgy végződött mint az orvosok azt tervezték, végül a 39 éves férfi belső vérzéssel tett meg egy több órás repülőutat.

Valóságos rémálommá vált a férfi nyaralása. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Valóságos rémálommá vált a férfi nyaralása

Peter Beetham idén márciusban 1250 fontot költött egy Gran Canaria-i utazásra a barátnőjével és egyik barátjával, miután sikeresen befejezte a hároméves kemoterápiás kezelést. A kikapcsolódás, amely tartotta benne a lelket a hasnyálmirigyrák elleni küzdelem során, azonban idő előtt véget ért: az állapota miatt életveszélyes helyzetbe került, és azonnal vissza kellett repülnie az Egyesült Királyságba.

Hat hónapja voltam rákmentes, és úgy gondoltam, egy hétre elutazom. Egy műtét során eltávolították a hasnyálmirigyemet, ott volt a rák. Alig vártuk, hogy elmehessünk. Három évig kemoterápiát kaptam

- emlékezett vissza a férfi.

Peter a nyaralás második napján a medence körül heverészve rosszul érezte magát, majd hirtelen egy liter vért köpött ki.

Kimentem a WC-re, három lépést tettem meg, és összeestem.

A szálloda személyzete mentőt hívott, és a turistát ezután egy közeli kórházba vitték. Azonban az orvosok úgy gondolták, hogy semmi baja, és csak napszúrást kapott.

Tudtam, hogy nem napszúrás, mert csak két napja voltam ott, és még csak nem is voltam kint a napon

- mondta az apa, hozzátéve, hogy sok vizet ivott.

Kiengedték a kórházból, és pihenést javasoltak neki, de állapota egyik napról a másikra rosszabbodott.

Másnap reggel felkeltem és hétszer mentem el a mosdóba, folyamatosan vér jött ki belőlem.

Peter tudta, hogy valami nincs rendben, így másnap hazarepültek az Egyesült Királyságba, ahol leszállás után egyenesen a Manchesteri Királyi Kórházba vitték. Az orvosok ezután közölték vele, hogy belső vérzése van, amit egy fekély okozott, ami felrobbant beleiben. Később kiderült, hogy mindezért 2025 augusztusában elvégzett hasnyálmirigy-műtét volt a felelős.

Hagytak bennem egy kis hasnyálmirigyet, amitől fekély nőtt a beleim körül, és az felfúvódott... Hét vérátömlesztésen estem át, és volt egy kis műtétem. Borzasztóan éreztem magam, azt mondták, meg is hallattam volna a medence szélén. Sőt, a visszaút meg is ölhetett volna. Fogalmuk sem volt, hogyan voltam életben.

Szerencsére Peter ma már lábadozik. Megpróbáltatásaira visszatekintve elmondta, hogy szörnyű volt mindezt átéli, de örül, hogy életben van.

Szó szerint elvesztettem az összes vércseppemet, halott voltam... Nagyon szerencsés vagyok

- idézte szavait a LadBible.