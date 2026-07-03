Lefeküdt aludni, majd többé nem ébredt fel: nyaraláson hunyt el a fiatal apuka

A 28 éves David Hartley álmában halt meg egy törökországi nyaralás során. Úgy tudni, hogy a férfi, aki egy 3 éves gyermek édesapja volt, alvási apnoéban és szívbetegségben szenvedett.

Az apa álmában halt meg a nyaraláson

Fotó: GoFundMe



Megtörtént a legrosszabb a nyaraláson

A Gatesheadből származó férfi néhány nappal azután hunyt el Antalyában, hogy június 25-én megérkezett családjával Törökországba. Nem volt utasbiztosítása, ezért váratlan halála után családja óriási költségekkel szembesült, hogy hazaszállíthassák a holttestet az Egyesült Királyságba.

Szerettei minden erejükkel próbálnak elegendő pénzt összegyűjteni, hogy méltó módon búcsúzhassanak el a tragikus sorsú férfitől - írja a Mirror. David unokatestvére, Megan indított egy adománygyűjtést, a szörnyűségről pedig fogalmazott:

Megtört szívvel osztjuk meg a lesújtó hírt, hogy szeretett unokatestvérünk, David Hartley törökországi nyaralása során tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mindössze 28 éves volt. Hátrahagyta gyönyörű, hároméves kislányát, összetört családját és számtalan barátját, akik nagyon szerették. Ez felfoghatatlan veszteség számunkra. Mindössze három év alatt elveszítettük David nagymamáját, az édesanyját, és most őt is. A szívünk teljesen összetört.

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