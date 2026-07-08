Leesett a brit pár álla: betolakodók foglalták el a nyaralójukat

Lakásfoglalók szállták meg egy Kentből származó brit pár nyaralóját, akik júniusban, három hónap távollét után érkeztek meg a spanyolországi Menorcában lévő villába. Ekkor egy olyan riasztórendszert találtak ott, amit nem ők szereltek fel, bútorokat és szőnyegeket távolítottak el, és minden jel arra utalt, hogy időközben illetéktelen személyek beköltöztek hozzájuk.

Betolakodókat fogott a nyaralójában a brit pár / Fotó: Illusztráció/Unsplash

Betolakodókat fogott a nyaralójában a brit pár

Nem sokkal később felbukkant a két hívatlan vendég is: egy 55 éves apa és a 25 éves fia, akikkel a tulajdonosok egy heves szóváltásba keveredtek. Ekkor mindkét fél a másikat vádolta behatolással és bántalmazással. A rendőrség eleinte a lakásfoglalóknak adott igazat, mivel bizonyítékokat mutattak fel arra, hogy ott éltek: így például a riasztóberendezés telepítési számláját.

A brit párnak azt tanácsolták, szálljanak meg egy hotelben, alig egy nappal később azonban fordult a kocka, miután az ügyvédjük földhivatali dokumentumokat és más bizonyítékokat szolgáltatott, amelyek megerősítették a villa tulajdonjogát.

A két betolakodót ezután letartóztatták, lopás és illegális lakásfoglalás vádjával. A jogos tulajdonosok azóta már visszatértek az ingatlanba, miközben a további bírósági eljárás folyamatban van - írja a Daily Mail.