A szakértők figyelmeztettek: veszélyes lehet a nyári időszámítás

A nyári időszámítás ismét a politikai viták középpontjába került az Egyesült Államokban. A képviselőház július 14-én elfogadta a Sunshine Protection Act nevű törvényjavaslatot, amely megszüntetné az évi kétszeri óraátállítás rendszerét, és egész évben a nyári időszámítást alkalmazná. A javaslat Donald Trump támogatását is élvezi, végleges elfogadásához azonban még a szenátus jóváhagyása is szükséges.

Nyári időszámítás: szakértők szerint veszélyes lehet, ha egész évben ezt alkalmaznák

Fotó: Freepik / Illustration

A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak közel kétharmada megszüntetné az óraátállítást, ugyanakkor a szakértők szerint nem mindegy, melyik rendszer maradna érvényben. Több alváskutató és neurológus úgy véli, hogy a állandó nyári időszámítás kedvezőtlenebb lenne az emberek egészségére, mint az egész éves normál időszámítás.

A reggeli fény hiánya komoly problémákat okozhat

A kutatók szerint a természetes reggeli napfény kulcsszerepet játszik a szervezet biológiai órájának szabályozásában. Segíti az ébredést, javítja a koncentrációt és a hangulatot, valamint hozzájárul az egészséges alvási ciklus fenntartásához.

Ha egész évben a nyári időszámítás lenne érvényben, a téli hónapokban egy órával később kelne fel a Nap. Ez különösen a gyermekeket és a fiatalokat érintené érzékenyen, akiknek sok esetben még sötétben kellene iskolába indulniuk.

A szakemberek szerint a késő esti világosság ráadásul késlelteti a melatonin termelődését, ami megnehezíti az elalvást, csökkenti az alvás mennyiségét és hosszú távon növelheti az alváshiány kialakulásának esélyét.

Szívbetegségek és cukorbetegség kockázata is nőhet

Több tudományos kutatás is arra utal, hogy a természetes nappali fénytől eltérő időbeosztás hosszabb távon növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, az elhízás, a cukorbetegség, valamint egyes daganatos megbetegedések kockázatát.

A szakértők szerint különösen azok élnek kedvezőtlenebb körülmények között, akik egy időzóna nyugati részén laknak, ahol a napfelkelte eleve későbbre esik. Náluk gyakoribb az úgynevezett cirkadián ritmus felborulása, amely számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe.

Az Amerikai Orvosszövetség és több alváskutató szervezet ezért azt támogatja, hogy ha megszűnik az óraátállítás, akkor ne az állandó nyári időszámítás, hanem a természetes fényviszonyokhoz jobban igazodó normál időszámítás maradjon érvényben.