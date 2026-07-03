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Indonézia

Nyilvánosan megbotoztak egy fiatal párt, mert Tiktok-élőzés közben megcsókolták egymást – videó

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Kegyetlen verést kapott egy fiatal pár Indonéziában, miután egy TikTok-élőzés során megcsókolták egymást. A nyilvános botozás a helyi saría törvényei alapján kiszabott büntetés volt.
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Indonéziabüntetéssaría

A nyilvános botozás során egy 22 éves férfi és egy 25 éves nő fejenként 21 ütést kapott az indonéziai Aceh tartományban.

Indonézia, nyilvános botozás, büntetés
Nyilvános botozással büntették a fiatal nőt, mert megcsókolta a párját
Fotó: Twitter

A párt azzal vádolták meg, hogy egy márciusi TikTok-élő közvetítésben egy autóban megcsókolták egymást, ezzel megsértve a helyi erkölcsi szabályokat.

A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, ezt követően pedig a helyi lakosok bejelentése alapján a saríarendőrség őrizetbe vette a párt. A hatóságok szerint a videó „erkölcstelen cselekményt” ábrázolt, amely felháborodást váltott ki a közösségben.

A két fiatal már négy hónapot előzetes letartóztatásban töltött, ezért a bíróság az eredetileg kiszabott 25 helyett végül 21 botütést rendelt el számukra.

Az ügyben lefoglalták a TikTok-videót tartalmazó mobiltelefont és egy USB-meghajtót is, amelyeket a hatóságok közlése szerint megsemmisítenek.

Aceh Indonézia egyetlen tartománya, ahol a saría büntetőjoga hivatalosan is érvényben van. A szabályozás alapján házasságtörésért, házasság előtti intim kapcsolatért, azonos neműek közötti kapcsolatért, szerencsejátékért vagy alkoholfogyasztásért is kiszabható a nyilvános botozás, amely akár 100 ütést is jelenthet – írja a Fox News.

Az emberi jogi szervezetek, köztük az Amnesty International, évek óta bírálják ezt a büntetési formát, kegyetlennek és megalázónak nevezve azt. Az acehi hatóságok ugyanakkor kitartanak amellett, hogy a gyakorlat összhangban áll a helyi törvényekkel és vallási előírásokkal.

Nyilvános botozás szex és alkohol miatt

Szintén az indonéziai Aceh tartományban pár hónapja egy házasságon kívüli szex és alkoholfogyasztás miatt elítélt párt nyilvánosan megbüntettek, ami nemzetközi visszhangot váltott ki. Az ügy különösen nagy figyelmet kapott, mert a botozás rendkívül magas számú csapással járt.

 

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