Bevetették a nemzeti gárdát az Egyesült Államokban - súlyos gondokat okoznak az áradások

A hatóságok szerint a kialakult árvíz több települést is súlyosan érintett, utakat, házakat és közterületeket öntött el. Patrick Morrisey, az állam kormányzója közölte, hogy jelenleg még a kutatási és mentési szakasz zajlik, és bár nincs pontos adat az eltűntekről, a hatóságok aggódnak az esetleges áldozatok miatt.

Nyugat-Virginia: 500 nemzetőrt vezényeltek az áradások után Fotó: YouToube

Rendkívüli mennyiségű csapadék okozta a villámáradást

A kormányzó szerint a kialakult villámáradás hátterében több, egymást követő viharrendszer állt, amelyek rövid idő alatt rendkívüli mennyiségű esőt hoztak a térségbe.

A legsúlyosabban érintett területek közé Lewis, Pleasants és Upshur megye tartozik. Upshur megyében például mintegy 11 centiméter csapadék hullott mindössze 37 perc alatt.

„Amikor ilyen gyorsan érkezik ennyi víz, egyszerűen nincs hová távoznia” – mondta Morrisey.

A közösségi médiában megjelent felvételeken elárasztott parkolók, víz alá került autók és folyóvá változott utcák láthatók. A Nyugat-Virginia árvíz miatt több településen komoly kárelhárítási munkálatok kezdődtek.

Több száz nemzetőrt mozgósítottak

A helyzet súlyossága miatt kedden Nyugat-Virginia mind az 55 megyéjében vészhelyzeti készültséget rendeltek el. Kezdetben mintegy 100 nemzetőrt küldtek a leginkább érintett térségekbe, majd szerdán további 400 katonát vezényeltek ki.

A katonák a helyi hatóságokat segítik a kutatási munkálatokban, az utak megtisztításában és a károk felmérésében.

A kialakult helyzetet az állami vezetés súlyos természeti katasztrófa következményének nevezte, amely jelentős erőforrásokat igényel a következő napokban is.

Több ezer ember maradt áram nélkül

Az áradások következtében több mint 6000 lakos maradt elektromos áram nélkül. Az áramszolgáltatók munkatársai folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, de a telített talaj és a magas folyóvízszint tovább nehezíti a munkát.

A meteorológiai szolgálat szerint ugyan a legerősebb viharok elvonultak, de a hétvégén újabb záporok és zivatarok érkezhetnek a térségbe.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, mivel az elárasztott területeken továbbra is veszélyes körülmények uralkodhatnak. A mentőegységek eközben folytatják a munkát, hogy minden érintett segítséget kaphasson.