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bíróság

17 évig volt betegszabin egy tanárnő: megsértődött, mikor nyugdíjazták

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Tizenhét évnyi betegállomány után nyugdíjaztak egy német tanárnőt, aki addig végig teljes illetményt kapott.
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bíróságtanárnőfizetés

Csaknem 17 éven át volt folyamatosan betegállományban egy német tanárnő, aki ez idő alatt is megkapta teljes illetményét. A 62 éves pedagógust végül nyugdíjazták, ám ezt nem hagyta annyiban: bírósághoz fordult – olvasható a Heute oldalán

nyugdíj
17 év betegállomány után nyugdíjazták a tanárnőt, de nem törődik bele
Fotó: Shutterstock

Évekig nem dolgozott, mégis járt a fizetés

A duisburgi tanárnő 2003 és 2009 között egy észak-rajna–vesztfáliai szakképző intézményben tanított. Ezután pszichés betegsége miatt hosszú időre keresőképtelenné vált. Mivel köztisztviselőként dolgozott, betegállománya alatt is megkapta a fizetését, amely 

a német illetménytábla szerint havi bruttó 5051–6174 euró, vagyis mintegy 2–2,5 millió forint fizetés illette meg.

Perre vitte a nyugdíjazását

A fordulatot egy hatósági orvosi vizsgálat hozta, amely megállapította, hogy a következő hat hónapban sem várható a munkába állása. Az illetékes hatóság ezért május végén nyugdíjba küldte.

Júniustól már nyugdíjat kap, amely a Bild szerint havi 1500–2000 euróval (nagyjából 600–800 ezer forinttal) kevesebb a korábbi fizetésénél.

A tanárnő azonban megtámadta a döntést: keresetet nyújtott be a düsseldorfi közigazgatási bíróságra, ahol már folyamatban van az ügy.

Közben az Egyesült Államokban is egy tanárnő ügye borzolja a kedélyeket: a washingtoni pedagógus bűnösnek vallotta magát, miután viszonya volt egy 16 éves diákkal. Az ítélethirdetés augusztusra várható.

 

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