Senki sem tudja, mik ezek: különös objektumokat találtak az ausztrál tengerparton

Ismeretlen eredetű, potenciálisan veszélyes objektumokat találtak a hétvégén az ausztráliai Észak-Queensland partjainál, főként Townsville-től északra, Forrest Beach térségében.
Különös objektumokat találtak az ausztrál tengerparton
A Queenslandi Tűzoltóság közlése szerint több nagyméretű, szürke, kör alakú objektum sodródott partra.
A tárgyak tetején és alján csőszerű elemek találhatók, és eddig legalább négyet azonosítottak.
A helyszínre speciális tudományos szakértői egységeket vezényeltek, amelyek már több tárgyat biztonságba helyeztek. A vizsgálatok idejére 50 méteres biztonsági zónát jelöltek ki – olvasható a Daily Mail hasábjain.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy semmilyen gyanús tárgyhoz ne nyúljanak. Aki hasonló objektumot talál, azonnal távolodjon el a helyszíntől, és értesítse a segélyhívót.
Egyelőre nem tudni, pontosan mik ezek a tárgyak és honnan kerültek a partra.
Az interneten többen azt feltételezik, hogy hidrazin üzemanyagot tároló tartályok lehetnek, amelyeket műholdaknál vagy űreszközöknél használnak. Mások szerint akár kábítószer-csempészethez vagy kereskedelmi halászathoz kapcsolódó eszközök is lehetnek. A hatóságok egyelőre egyik feltételezést sem erősítették meg.