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objektumokat találtak

Senki sem tudja, mik ezek: különös objektumokat találtak az ausztrál tengerparton

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Több ismeretlen eredetű, potenciálisan veszélyes tárgy sodródott partra Észak-Queenslandben – jelentette a Daily Mail vasárnap. A hatóságok lezárták az érintett partszakaszt, miközben szakemberek vizsgálják, honnan származhatnak a rejtélyes objektumok.
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objektumokat találtakhatóságokforrest beach

Ismeretlen eredetű, potenciálisan veszélyes objektumokat találtak a hétvégén az ausztráliai Észak-Queensland partjainál, főként Townsville-től északra, Forrest Beach térségében.

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Ismeretlen objektumokat találtak a tengerparton.
Fotó: James Cross Photography USA / Shutterstock

Különös objektumokat találtak az ausztrál tengerparton

A Queenslandi Tűzoltóság közlése szerint több nagyméretű, szürke, kör alakú objektum sodródott partra. 

A tárgyak tetején és alján csőszerű elemek találhatók, és eddig legalább négyet azonosítottak.

A helyszínre speciális tudományos szakértői egységeket vezényeltek, amelyek már több tárgyat biztonságba helyeztek. A vizsgálatok idejére 50 méteres biztonsági zónát jelöltek ki – olvasható a Daily Mail hasábjain.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy semmilyen gyanús tárgyhoz ne nyúljanak. Aki hasonló objektumot talál, azonnal távolodjon el a helyszíntől, és értesítse a segélyhívót.

Egyelőre nem tudni, pontosan mik ezek a tárgyak és honnan kerültek a partra.

Az interneten többen azt feltételezik, hogy hidrazin üzemanyagot tároló tartályok lehetnek, amelyeket műholdaknál vagy űreszközöknél használnak. Mások szerint akár kábítószer-csempészethez vagy kereskedelmi halászathoz kapcsolódó eszközök is lehetnek. A hatóságok egyelőre egyik feltételezést sem erősítették meg.

 

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