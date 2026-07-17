Oldalára borított a tájfun egy több mint 100 méteres óceánjárót

Hátborzongató felvételek örökítettek meg egy luxus óceánjárót, miután felborult egy kikötőben egy heves vihart követően. A kínai hatóságok közlése szerint a 158 méter hosszú és 30 méter széles hajó drámaian megdőlt, majd felborult, miután a Bavi tájfun lecsapott az országra.

Oldalára borított egy óceánjárót a Bavi tájfun. Fotó: CFOTO / NurPhoto

Oldalára borított egy óceánjárót a Bavi tájfun

A Mingzhu Qihao, más néven Pearl No.7, amelynek építése átszámolva körülbelül 9,4 milliárd forintba került, helyi idő szerint kedden 20 óra után röviddel a kínai Vencsouban található Jangfusan Puhszi kikötőhelyen horgonyzott. Szerencsére senki sem tartózkodott a motor nélküli, szállodahajón, amikor a szokatlanul magas dagály és a heves esőzések miatt felborult. A mentőegységek perceken belül a helyszínre érkeztek a hajó stabilizálására vonatkozó tervvel, és jelenleg vizsgálatot folytatnak, hogy kiderítsék mi okozta a felborulását.

Egy alkalmazott a helyi médiának elmondta, hogy a helyszínen rengeteg mentőcsapat gyűlt össze, szerencsére sérültekről nem érkezett bejelentés.

A Mingzhu Qihao nevű használaton kívüli hajó, amely az Ou folyó menti út Jangfusan Puhszi platformjánál horgonyzott, megdőlt egy dagály áradása során. Azonnal aktiváltuk a vészhelyzeti tervet, és az illetékes osztályok gyorsan megérkeztek, hogy kezeljék a helyzetet

- mondta a cég szóvivője.

A kerületi katasztrófavédelmi tisztviselők megerősítették, hogy a 2012-ben épült hajó nem volt üzemben, és abban az időben sem személyzet, sem utas nem tartózkodott rajta. A hajó 14 évig nagyrészt kihasználatlanul állt egy sor akadály után. Az ötcsillagos úszó szállodává alakítás tervei éttermekkel és luxuslakosztályokkal sosem valósultak meg - írta a Mirror.