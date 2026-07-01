Rekordot döntött az óceánok hőmérséklete – soha nem mértek még ilyen értéket júniusban

A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat adatai szerint az óceánok felszíni hőmérséklete június 21-én a sarkvidékeken kívüli területeken minden korábbi, erre az időszakra vonatkozó rekordot meghaladta.

A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat adatai szerint az óceánok átlagos felszíni hőmérséklete 2026. június 21-én elérte a 20,86 Celsius-fokot, ami új júniusi rekordnak számít (képünk illusztráció)

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A The Guardian információi szerint a rendkívül magas vízhőmérséklet hatással lehet a globális időjárási folyamatokra, az éghajlat alakulására és a tengeri élővilágra. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a jelenség egy olyan El Niño kialakulásának kezdetével eshet egybe, amely az előrejelzések alapján az elmúlt évtizedek egyik legerősebbje lehet.

Miért aggasztó az óceánok felmelegedése?

A korábbi, 2023-as júniusi rekordot a kutatók már akkor is rendkívülinek nevezték. Az azt követő időszakban világszerte szélsőséges hőhullámok, árvizek és viharok alakultak ki.

Az idei rekord azt jelzi, hogy az óceánok felmelegedése tovább folytatódik. Az elmúlt hónapban Európa több országában, köztük az Egyesült Királyságban is hőmérsékleti rekordok dőltek meg, miközben az Antarktiszon a téli időszakhoz képest szokatlanul enyhe időjárást mértek.

A kutatók szerint az óceánok nyelik el a Föld energiarendszerében keletkező többlethő több mint 90 százalékát, amely elsősorban a fosszilis energiahordozók – a szén, a kőolaj és a földgáz – elégetéséből származik.

A tavaly mért energiaegyensúly-zavar 23 zettajoule rekordértéket ért el, ami több mint kétszerese az előző két évtized átlagának. Ennek következtében az óceánok egyre gyorsabban melegszenek: a kutatók becslése szerint tavaly másodpercenként közel 11 hirosimai atombomba energiájának megfelelő hőmennyiség került a világtengerekbe.

A szakemberek szerint egyelőre nem lehet biztosan megállapítani, hogy a mostani felmelegedés átmeneti jelenség-e, vagy a következő hónapokban tovább fokozódik. Az óceánok felszíni hőmérséklete általában júliusban és augusztusban éri el éves maximumát.

A Copernicus igazgatója, Carlo Buontempo szerint a jelenlegi helyzet és a várható El Niño miatt a következő hónapokban újabb hőmérsékleti rekordok is megdőlhetnek.