Érdemes figyelni! Súlyos bírság jár ezért a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Olaszországban, a Ligur-tenger partján fekvő Santa Margherita Ligure önkormányzata szerint egyre több panasz érkezett a turisták viselkedésére. Az új rendelet értelmében tilos fürdőruhában vagy fedetlen felsőtesttel közlekedni a strandokon kívüli közterületeken. A szabály megszegőire akár 200 eurós bírság is kiszabható.

Olaszország új szabályt vezetett be: súlyos bírság járhat a félmeztelen turistáknak

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Olaszországban nem ez az egyetlen szigorítás

Az intézkedés nem a strandolást korlátozza, hanem azt kívánja megakadályozni, hogy a látogatók bikiniben, fürdőnadrágban vagy félmeztelenül járják a város utcáit, üzleteit és éttermeit. A helyi vezetés szerint ezek a viselkedési formák sok lakó számára zavaróak és rontják a település kulturált arculatát.

A szabályozás része annak a szélesebb európai törekvésnek, amellyel a tömegturizmus negatív hatásait próbálják mérsékelni. Az elmúlt években több olasz város is vezetett be hasonló korlátozásokat, legyen szó a fürdőruhás sétáról, a hangoskodásról vagy más, a helyiek szerint zavaró viselkedésről.

Egyre több olasz város lép fel határozottan

Az olasz hatóságok szerint a szabályok nem a turisták elriasztását szolgálják, hanem azt, hogy a nyári csúcsszezonban is élhető maradjon a települések belvárosa.

Korábban Sirmione, a Garda-tó egyik legnépszerűbb üdülőhelye is külön intézkedéseket vezetett be a turistaforgalom kezelésére.

Ott úgynevezett „utcai felügyelők” segítik a rend fenntartását, és figyelmeztetik a látogatókat arra is, hogy ne sétáljanak a történelmi városrészben fürdőruhában vagy fedetlen felsőtesttel.

A mostani szigorítás azt mutatja, hogy Olaszország egyre több népszerű üdülőhelyén próbál egyensúlyt teremteni a turizmusból származó bevételek és a helyi lakosság életminőségének megőrzése között.