Öngyilkos merénylő támadt egy ellenőrzőpontra Pakisztánban - 15 ember meghalt

Egy fegyveresek által támogatott öngyilkos merénylő támadt egy biztonsági ellenőrzőpontra Pakisztán északnyugati részén, megölve a biztonsági személyzet 15 tagját.

15 halálos áldozatot követelt az öngyilkos merénylő támadása (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

15 halálos áldozatot követelt az öngyilkos merénylő támadása

A pakisztáni hadsereg pénteki közleménye szerint a katonák visszavertek egy éjszakai támadást a Hajber-Pahtunhva tartománybeli Tank településén. Az összecsapásban 12 fegyverest megöltek. A hadsereg a pakisztáni tálibokat, vagyis a Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) nevű szervezetet vádolták a támadással. A csoport független, de szövetséges az afganisztáni tálib vezetőkkel.

A tájékoztatás szerint a fegyveresek először megpróbálták megrohamozni az ellenőrzőpontot, de a biztonsági erők visszaverték őket. A támadók ezután egy robbanóanyaggal megrakott járművel a kerítésnek hajtottak; a hatalmas erejű robbanás súlyosan megrongálta az épületet. A merényletben 12 katona, két rendőr és egy volt erdészeti tisztviselő életét vesztette.

A biztonsági erők jelenleg is tisztogató műveletet folytatnak a térségben a még szabadlábon lévő támadók felkutatására - írta az AP News.